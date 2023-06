Fer pinya per avançar: els horts socials i comunitaris de Manresa inicien una nova etapa plegats

Enxarxar els vuit horts socials i comunitaris de la ciutat per avançar conjuntament

Joan Sans és qui s'encarrega de dinamitzar la Xarxa d'Horts Socials i Comunitaris de Manresa Foto: AFT

Buscar sinergies

Imatge del taller de poda col·lectiu que es va organitzar fa uns mesos Foto: L'Era

Seguir funcionant al marge de la Comunalitat

Per molt que el sistema en què vivim ens condueixi cap a unextrem i unaconstant (i molt sovint insana), el que està clar és que els humans somi, com a tals, necessitem relacionar-nos amb altres persones. I tot i que a l'escola ens ensenyen que si volem construiri duradors hem de practicar l'escolta, l'empatia i el respecte, a mesura que ens anem fent grans sembla que aquests conceptes van difuminant-se en benefici del. És per això que ja des de temps remots, l'ha estat una potent eina de combat ide diversosper defensar les seves lluites. Perquè com deia aquell,Aquesta necessitat de fer pinya va aflorar amb força quan va arribar la: persones que van viureel confinament, gent que va morir sense estar acompanyada, petits comerciants que es van veure obligats a, centenars i centenars d'amb horitzons de futur negres... Tot plegat va fer aflorar, a, les anomenades, unes estructures comunitàries que van néixer pera barris i ciutats per tal de revertir els efectes de la Covid i impulsar nousde la mà del teixit veïnal i associatiu.Dintre de lesque actualment hi ha, hi trobem la de Manresa , formada per les cooperatives, així com també per l'(Espai de Recursos Agroecològics). Partint d'una diagnosi de, les cinc entitats impulsores de la Comunalitat manresana van definir lesa seguir i van dividir-se la feina tenint en compte l'de cadascuna d'elles. Així, per exemple, L'Arada porta les regnes de tot allò que fa referència a projectes d'; Sudergintza s'encarrega de les cures i la, i L'Era vehicula les propostes vinculades a la. No obstant, remarca, de l'associació L'Era, "la feina que fem és, i ens ajudem molt entre totes".Un dels primers projectes que s'han tirat endavant des de la Comunalitat de Manresa és el de la creació de la. Després d'estudiar de quina manera es podia intervenir en pro d'iniciatives d'ajuda mútua en l'àmbit de l'i la sobirania alimentària, des de L'Era, Joan Sans va detectar que hi havia molts horts socials i comunitaris a la ciutat, però queentre ells.De(que compleixen una funció de suport a persones que ho necessiten a través d'una entitat dinamitzadora) "tenim els de, a l'Avinguda Pirelli,i els del projectede Càritas, ubicats al regadiu de Manresa". De(que busquen l'd'aliments de qui en forma part, ja sigui amb entitats dinamitzadores al darrere o des de l') "hi ha l'i els de la, a la Balconada; els de les, al carrer Talamanca; l', al barri de la Guia;, al Passatge Cecchini, i els de les, situats a la barriada en qüestió.Tenint en compte la poca -o nul·la- coneixença entre ells, "3ns va semblar interessant proposar-los de trobar-se per posar-se cara i tenir uninquietuds, coneixements i oportunitats". Aquell primer encontre, explica Sans, "va ser d'allò més" perquè "ens va servir per posar fil a l'agulla en la resolució diverses problemàtiques que vèiem que eren comunes" en tots els, com ara, dubtes sobre sistemes de reg o fertilitat del sòl o falta d'infraestructura i"El més interessant de tot plegat és que podenels uns als altres: dels vuit horts que formen part de la xarxa, n'hi ha que ja fa anys que funcionen i que podenmolt a aquells projectes que són més joves", reflexiona Sans, que és qui s'encarrega deel col·lectiu. A banda, i agafant el gua delsexposats pels hortolans, ell mateix -amb el recolzament de L'Era i de la Comunalitat- va fer una sèrie deencarades a donar resposta a les demandes apuntades i que, alhora, reforcessin elsde tots els participants."Els vam suggerir, per exemple, que a l'hora d'anar a buscar material, ho fessin de manera conjunta". I dit i fet: "Un dia vam quedar per anar a buscara Ecopallareta", explica, mentre afegeix que "fent-ho d'aquesta manera no només potenciem les relacions interpersonals sinó que tambéals pagesos en qüestió, que, contràriament, haurien d'estar pendents de quedar amb els vuit horts per separat".Durant el temps que fa que funciona (un any encara no), la Xarxa d'Horts Socials i Comunitaris de Manresa també s'ha organitzat per recolliral Parc Ambiental de Bufalvent; per anar a buscaral riu, o per triturar conjuntament. Paral·lelament, i sota el mentoratge de Sans, s'han dut a terme duesobertes a tots els participants dels diversos projectes: una de planter ecològic i una altra de poda d'arbres fruiters. Així mateix, fa uns mesos van posar en marxa les sortides, que pretenen, precisament,entre els horticultors però tambéa la resta de la ciutat: "Era una de les coses que se'ns va demanar:", subratlla el de L'Era."Amb el que més estem treballant darrerament és amb la", comenta Sans. Aquí hi té un paper important, de l'Hort d'en Jaume, que va ser qui va animar una de les seves filles a aprofitar l'hort comunitari en qüestió per poder posar en pràctica unper presentar al seu institut, el"Una de les coses que més clara tenim els que formem part de l'Hort d'en Jaume és que volem que tothom que ho desitgi, tinguiper venir", somriu Casals, que continua: "Aquestsels treballava un gran amic, el Jaume, que va morir la nit de Reis del 2019. Era un home molt arrelat a la terra i amb un gran sentiment de. És per això, segueix, que "la seva família i amics vam decidir que havíem de seguir tenint cura d'aquell espai agrícola des delsque sempre ens havia transmès".Des de la primavera de fa quatre anys, per l'Hort d'en Jaume hi ha anat passant. N'hi ha que s'hi han quedat; d'altres que l'han deixat una temporada però que llavors hi han tornat; alguns simplement s'hi apropen per estar-s'hi una estona... "Cadascú fa el que pot i tothom agafa segons el que ha treballat", assegura, tot celebrant "el gran" que s'hi respira. Potser per això, quan un dia va sentir que uns companys seus de l'Escola Agrària deien que els aniria d'allò més bé poder tenir un hort on posar en pràctica tots els coneixements apresos, ella els va suggerir de fer servir el seu. "Aquest primer gest va ser lad'una proposta que estem treballant conjuntament amb l'Escola Agrària, que és que els alumnes que ho vulguin puguinen algun dels horts comunitaris de la Xarxa", celebra Sans.Pel que fa al projecte que la filla de Casals va desenvolupar in situ, "també ens va fer veure que podia ser molt interessantamb els diversos, bo i oferint-los la possibilitat de valer-se d'aquests espais per investigar o fer algun tipus de", resol."No sabem quant temps durarà, la Comunalitat; això dependrà de laque hi hagi i de lesque rebem", diu Sans. És per això que "el que procurem amb tots els projectes que creem és projectar-los perquè s'acabini puguin funcionar sense nosaltres". En el cas de la Xarxa d'Horts, "hem posat en marxa diferents, com un grup conjunt de WhatsApp, per guanyar en".Tot i així, l'objectiu dels impulsors de tot plegat és seguir regant i apostant pel projecte en qüestió. Un exemple d'això el trobem en el fet que L'Era acaba de demanar unaa laper poder seguir dinamitzant la Xarxa d'Horts durant el curs vinent a través de divuit activitats relacionades amb lai amb la millora de l'hortícola.Paral·lelament, i mentre puguin continuar amb l'activitat, "treballarem pera la ciutat". De fet, avança Sans, "hem editat unque començarem a fer córrer a partir del setembre, en què expliquem com fer un hort comunitari des de zero a Manresa". Així, en el díptic hi consten tots aquells actors que poden ser d'utilitat a l'hora de tirar endavant el projecte, i també els passos a seguir fins a materialitzar-lo. "Si veiem que amb això no n'hi ha prou, potser ens plantejarem ser nosaltres els queen algun barri on creguem que un hort comunitari podria funcionar-hi", conclou.