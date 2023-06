El Consell Comarcal del Bages programa tres tallers lúdics per a joves sobre la diversitat de gènere

28 de juny, data assenyalada

Elha programat tres tallers els darrers dies amb motiu del. Les sessions, adreçades al col·lectiu jove de la comarca, han permès treballar aspectes relacionats amb laa partir d'uns espais en què es poden compartir experiències, vivències i reflexions sobre el gènere, la sexualitat, les relacions i altres inquietuds.Les sessions, que han tingut la participació d'una vintena de joves, s'han dut a terme aaquest mes de juny amb l'objectiu de continuar la tasca de sensibilització i ajudar a evitar actituds de. Els tallers han anat a càrrec deldel Consell Comarcal del Bages i han comptat amb el suport de l'àrea de. La consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages,, ha explicat que "les sessions permeten que tothom se senti partícip de la diversitat afectiva, sexual i de gènere i es tingui consciència de les avantatges o dificultats que pot portar identificar-se amb una paraula o una altra, amb l'objectiu de reflexionar sobre la diversitat com una riquesa per a tothom".Aquest dimecres se celebra arreu una jornada festiva i reivindicativa amb la qual es demana laper a les persones LGTBI+. És el dia de la celebració del sentiment de dignitat de les persones LGTBI+ i hi predominen els ja tradicionals símbols sobre diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere: els triangles roses i la bandera irisada, creada per l'artistai exhibida per primera vegada adurant una desfilada celebrada el 1978. El terme orgull s'empra per destacar la idea que cap persona ha d'avergonyir-se d'allò que és, amb l'objectiu de transmetre la dignitat intrínseca de cada ésser humà, que no ha de veure's afectada per la seva identitat o expressió de gènere ni per la seva orientació sexual.