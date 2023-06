El Consell d'Infants del Bages acaba el curs fent una guia per reduir el malbaratament alimentari

Un total de 58 alumnes de 5è i 6è de Primària del territori han posat el punt final ald'aquest curs 2022-2023 amb una sessió aen què han acabat d'elaborar la Guia de bones pràctiques per reduir el malbaratament d'aliments. La consellera d'Educació del, ha apuntat que "el document és la culminació de la feina feta aquest curs en què s'han aportat idees, reflexions i aportacions per promoure una cultura de respecte cap als aliments i el medi ambient". Tardà ha assenyalat "la importància d'una feina feta en què s'han recollit accions que es poden posar en pràctica en el dia a dia dels infants".El tercer plenari del curs, que s'ha celebrat a Sallent, ha comptat amb alumnat dels municipis d'i Sallent. En el marc de la trobada, els nens i nenes també han participat en unaamb activitats divulgatives per reduir el malbaratament alimentari.