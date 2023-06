Revetlla i nit de Sant Joan tranquil·la al Bages i el Moianès

Durant, entre les 8 del vespre del dia 23 de juny i fins a les 8 del matí de la diada de Sant Joan, elshan rebut 934 avisos a tot el país. Les comarques amb una major concentració de serveis han estat les comarques del(155), el(132), el(109), el(40) i l'(38). La gran majoria dels serveis han estat per atendre, de contenidors, habitatges o vehicles, i, tant en zona urbana, com agrícola o forestal. Pel que fa a serveis per regions d'emergències, la majoria dels avisos s'han rebut des dels municipis de la regióAl, els Bombers han rebut, 2 per incendis de vegetació, 15 per incendis urbans, en contenidors, vehicles o habitatges, i 4 per altres incidents, cap d'ells amb afectacions personals. Al, 1 per incendi urbà i 2 més per altres serveis, també sense cap afectació humana.El servei més rellevant de la revetlla ha estat a la Regió d'Emergències de Lleida, al municipi de(Segrià), on un home vaeni no poder sortir-ne. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'accident a les 22.15 hores i immediatament es van activar dues dotacions que van dirigir-se al local social municipal, on hi havia la tradicional foguera de la revetlla de Sant Joan. Les dues dotacions de Bombers van apagar la foguera amb rapidesa per tal que els efectius del(SEM) poguessin accedir al ferit, però no van poder fer res per la seva vida. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles, així com també ladels, que es van fer càrrec dels tràmits judicials i de la investigació de l'accident.D'altra banda, el gruix dels serveis que han atès els Bombers de la Generalitat corresponen a incendis de vegetació (un total de 289 des de les 20h), seguit dels incendis de contenidors de residus (amb 267 avisos) i incendis d'habitatges (28 avisos).