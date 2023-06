La Flama del Canigó dona el tret de sortida de la nit de Sant Joan a Manresa

La, procedent del cim del, ha arribat aquest divendres a. A la tarda ha entrat per la Muralla de Sant Domènec, davant del Teatre Conservatori, des d'on s'ha dut fins a la, on ha estat custodiada fins al vespre, amb cançons i danses dels, per portar-la a la plaça Major en cercavila a 2/4 de 8 del vespre.Després de l'encesa del peveter a la plaça Major,, membre de la primera junta d', ha llegit el missatge d'enguany, escrit per l'exconsellerTot seguit, la coralha interpretat Muntanyes del Canigó i altres cançons populars, abans de donar pas a la Revetlla infantil sense petards. L'acte ha estat organitzat per Òmnium Bages-Moianès.