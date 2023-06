Desmantellat un grup criminal a Sant Vicenç de Castellet que traficava amb cocaïna a gran escala

Agents delsde la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona el 13 de juny han detingut sis persones com a presumptes autores dels delictes contra la salut pública, amb l'agreujant de l'ús de menors, de pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes, delicte contra l'administració de justícia i revelació de secrets. Amb aquesta investigació s'ha desarticulat un grup criminal assentat al Bages que distribuïa part de lai també feia venda al detall destinada aL'activitat del grup criminal va aflorar després d'una actuació d'agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Girona. El 16 de març, una patrulla va observar una situació en unentre dos vehicles que els va cridar l'atenció. En acostar-s'hi per fer comprovacions les persones que eren allà van fugir amb un dels vehicles i van deixar abandonat l'altre. Els policies van localitzar una motxilla esportiva que conteniacadascun, etiquetats amb els logos de marques comercials molt conegudes.Aquesta actuació policial i la intervenció de la droga va comportar l'inici d'una investigació policial per establir l'activitat del grup criminal que hi havia al darrere, liderada per l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona. Les indagacions policials van permetre establir l'acció delictiva d'un grup dedicat al, amb epicentre a lai amb activitat a la demarcació de Girona, sud de l'Estat espanyol i centre d'Europa. El grup transportava grans quantitats de cocaïna provinents d'altres llocs de l'Estat espanyol, amb destí final a. La part de droga que es quedaven per fer la transacció la distribuïen al Bages i a comarques properes destinada a petits consumidors.Pel que fa a l'estructura del grup, des dedos germans feien d'intermediaris entre el distribuïdor que portava la droga des d'Espanya i el que la recollia a Girona per continuar trànsit cap a Bèlgica. Un tercer detingut els acompanyava per fer les gestions operatives en relació amb eli feia funcions de provador de la droga per determinar-ne la qualitat. La distribució a petita escala entre consumidors de la localitat i pobles propers la duien a terme dues persones del mateix poble, generalment vendes al detall de poca quantitat. Es dona la circumstància que un d'aquests venedors era uni que moltes d'aquestes petites transaccions es produïen just davant d'una escola, del CAP i de l'Institut de la localitat.El 13 de juny de 2023, després que els investigadors analitzessin les dades i indicis disponibles en relació amb els investigats es va dur a terme un dispositiu policial ambdels investigats a les localitats de Sant Vicenç de Castellet i Girona, prèviament autoritzades pel titular del Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Girona.Durant les entrades els investigadors van detenir tots els integrants del grup investigat i van intervenir prop d', un quilo de substància per tallar la droga i un altre de cabdells de marihuana; una pistola detonadora i dues defenses elèctriques; 4.000 euros en efectiu i altres objectes i indicis relacionats amb la investigació com balances de precisió, una màquina comptadora de diners en efectiu i telèfons mòbils. Van detenir sis homes, cinc a Sant Vicenç de Castellet, un dels quals menor, i un altre a Girona.La investigació continua oberta i