«Domènech i Montaner, catalanisme i país. La vertebració de la Catalunya moderna» arriba a Manresa

Conferència inaugural a càrrec de Carles Sàiz

Amb motiu de l'-que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte-, el(CEDIM) ha gestat l'Domènech i Montaner, catalanisme i país. La vertebració de la Catalunya moderna amb l'objectiu de posar de relleu l'extensade l'arquitecte durant els primers anys delL'exposició, comissariada per l'historiador i president del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner,, es podrà veure a partir d'aquest dijous a lade. La nostra hi serà fins al 23 de juliol.La trajectòria de Domènech, -president de la, promotor de les, fundador de lai del- permet presentar-lo com un dels teòrics del nacionalisme que més ha contribuït a forjar la Catalunya moderna.El contingut de l'exposició comença amb la fundació de lael 1870 i la creació del, una entitat que pretén ser una plataforma unitària de vertebració del catalanisme. Al llarg del recorregut veurem la fundació de la(1887) i de la Unió Catalanista (1890), la redacció de les Bases de Manresa (1892), les presidències de Domènech de l'(1898, 1904, 1911), el naixement del(1900) i de la Lliga Regionalista (1901), el seu pas per les Corts, la fundació del Centre Nacionalista Republicà (1904) i la retirada de Domènech de l'el 1914, tot i que va seguir compromès amb el catalanisme.Els diferents àmbits de l'exposició s'acompanyen d'il·lustracions de lesde l'època que mostren escenes de cadascun dels períodes esmentats i les discrepàncies entre els personatges cabdals dels partits polítics d'aquests anys.L'exposició, de format itinerant, s'ha pogut veure a lade Canet de Mar des del mes de desembre fins el mes de maig; a l'Ateneu Barcelonès fins el 19 de juny i després de Manresa, es podrà visitar alels mesos de juliol i agost. La selecció d'aquestes quatre seus respon a la importància de cadascun dels municipis en la vida política de Domènech i Montaner., el poble costaner on va escriure gran part de les seves reflexions polítiques; l'Ateneu Barcelonès, entitat de la qual en va ser president en diferents candidatures; Manresa, on es portà a terme la primera Assemblea catalanista, presidida per Domènech, on s'aprovaren les Bases de Manresa; i el Centre de Lectura de Reus, on va desenvolupar la vessant més intel·lectual com a historiador.L'exposició compta amb la publicació Domènech i Montaner i la vertebració de la Catalunya autònoma. Una biografia política de Carles Sàiz i Xiqués, que permet aprofundir en el contingut de la mostra a través del, un treball únic i extens que ha estat el punt de partida de l'exposició.El comissari de l'exposició, Carles Sàiz i Xiqués, impartirà la, durant la qual dissertarà sobre la trajectòria política de l'arquitecte durant els primers anys del catalanisme.Laes portarà a terme a l'auditori de l'Ateneu les Bases el dimarts 27 de juny a les 7 de la tarda (carrer de les Cintaires, 30-32).L'entrada serà lliure i no és necessària inscripció prèvia.