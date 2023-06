A la venda les entrades per veure set propostes de la 26a Fira Mediterrània

Sala Gran del Teatre Kursaal

Aquest dissabte s'han posat a la venda les primeres entrades de la propera edició dede, que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre. Es tracta de set de les propostes que es duran a terme ali al, quatre de les quals formen part de l'de Fira Mediterrània, el programa de suport als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la. Les entrades es podran comprar per les vies habituals, a través d'Internet al web de Fira Mediterrània , i de forma presencial a les taquilles del Teatre Kursaal (de dimarts a dissabte, d'11 h a 13 h i de 18 h a 20 h). Les entrades tindran un preu reduït fins un dia abans de cada espectacle.Entre tota l'oferta que ara es posa a la venda, destaca Evoé!, el, que tindrà lloc dijous 5 d'octubre a les 9 del vespre a la sala gran del Teatre Kursaal. Es tracta d'una proposta inclosa a l'Obrador d'arrel de la Fira, encapçalada pel músic i productor catalài la cantant, una de les veus més imprescindibles de la música tradicional italiana. Els dos han unit forces per oferir un recorregut per cerimonials de possessió col·lectiva com la tarantel·la. Comptaran amb la dramatúrgia dei les veus femenines delTambé es podran comprar les entrades per anar a veure dues propostes més a la sala gran del Teatre Kursaal. D'una banda, el nou concert de l'(OMAC), formació integrada per 34 joves intèrprets dels Països Catalans nascuda fa dos anys sota l'empara de l'Obrador d'arrel de la Fira, i que a Trans explora la riquesa antropològica, ecològica i artística de ladels Pirineus a partir de les cançons que descriuen les rutes geogràfiques. Serà divendres 6 d'octubre a les 9 del vespre. I de l'altra, Nemini Parco, el nou espectacle de gran format de l', que enguany celebra el seu centenari. Es tracta d'una proposta que treballa el patrimoni immaterial i la tradició des d'una vessant innovadora, partint del. Es podrà veure diumenge 8 d'octubre a 2/4 de 7 de la tarda.També es poden comprar les entrades per anar a veure a la sala gran La Romería, el darrer espectacle de l'agitador folklòric asturià, que es van posar a la venda el 14 d'abril coincidint amb la publicació del primer senzill del seu treball.Pel que fa a l'oferta que es podrà veure a la sala petita del Kursaal, hi ha la posada en escena de dos projectes de l'Obrador d'arrel de la Fira. D'una banda, Ni.U, de, una proposta de música experimental i dansa, amb intel·ligència artificial, inspirada en el paisatge i la gent de la, que està programada per al dijous 5 d'octubre a 2/4 de 8 del vespre. I de l'altra, Rel i grapa, del ballarí, una peça que qüestiona les expressions i experiències del cos, des de la dansa d'arrel tradicional fins a llenguatges contemporanis passant per la identitat queer i la sensualitat humana, i que també compta amb el suport del, amb una menció especial a la darrera edició del. Aquesta proposta es podrà veure divendres 6 d'octubre a les 6 de la tarda.Pel que fa a la programació prevista al Teatre Conservatori, també es posaran a la venda les entrades per anar al concert d', dijous 5 d'octubre a les 6 de la tarda. Es tracta de la versió familiar del grup musical, que ha adaptat per als més petits el seu repertori de música celta i folk tradicional, amb interpretacions i harmonies de qualitat, i molt bon sentit de l'humor.Finalment, també es posen a la venda, les entrades del concert Pòrtic de la Fira, organitzat amb, i que enguany portarà la gira de celebració dels 50 anys del mític grup de folk-rock, amb un repàs a la seva trajectòria musical carregada de temes emblemàtics. El concert Pòrtic tindrà lloc el 30 de setembre a les 8 del vespre, a la sala gran de Teatre Kursaal.