L'Escola Montserrat de Sant Vicenç, matrícula d'honor en inserció laboral

Només el 0,8% dels graduats a l'de, de, continuanou mesos després d'haver acabat el cicle formatiu. Aquestes són les dades del darrerdel centre, a través d'una enquesta feta als graduats del curs 21-22. És una de lesde l'Escola Montserrat i s'acosta molt a l'objectiu atur zero que el centre es va marcar com a repte.Una altra xifra de gran valor és que més del 31% dels graduats han trobat feina a través de les pràctiques o la. A més, el 63% dels alumnes que treballen ho fan enque han cursat.Segons les dades de l'estudi d'inserció laboral, dels 124 graduats del curs 2021-2022. De la resta, un 37% treballa; un 32% estudia i treballa; i un 30% estudia.Si es desglossen les dades per cicles de Grau Mitjà () i cicles de Grau Superior () , la principal diferència és que en els de Grau Mitjà, un 54% dels graduats continua estudiant, mentre que en els de Grau Superior, només el 14%. Però les elevades taxes d'inserció laboral es repeteixen en uns i altres.Cal destacar que en els cicles de, un 45,5% dels graduats ha trobat feina a través de l'Escola i un 59% treballa en un lloc laboral relacionat amb el cicle que ha estudiat. En el cas de, un 27% ha trobat feina a través de l'Escola i un 64% té un lloc de treball relacionat amb els seus estudis.