Dani Mauriz recupera l'alcaldia de Sant Vicenç de Castellet per a Junts

El nou Ajuntament

ha estat investit aquest dissabte alcalde deen el marc del ple de constitució de l'Ajuntament per al proper mandat 2023-2027. Mauriz ha agafat la vara d'alcalde i relleva la fins ara alcaldessa. La sala de plens del consistori s'ha omplert del tot per seguir l'acte d'investidura en què el nou batlle ha rebut set vots a favor, mentre que la cap de llista d'n'ha sumat tres. D'aquesta manera,recupera l'alcaldia del municipi després de quatre anys de batllia republicana.Dani Mauriz, que ha reconegut que "avui iniciem una etapa amb grans reptes i projectes", ha anunciat que prioritzarà les polítiques per "millorar la, facilitar l', fomentar lai vetllar perdels espais públics del municipi". Mauriz ha afegit que "el nou equip de Govern treballarà ambper posar Sant Vicenç de Castellet al centre de tot" i ha ofert diàleg a la resta de forces amb representació per treballar de manera conjunta.L'alcalde de Sant Vicenç de Castellet ha acabat la seva intervenció amb unes paraules en què ha garantit el seu compromís inequívoc "per treballar ambper a tothom per fer possible un poble millor, més segur, més amable i amb més oportunitats".Elpels set regidors i regidores de l'equip de govern, que pertanyen al grup municipal de Junts per Sant Vicenç de Castellet (Dani Mauriz Vidal, Carme Jiménez Fernández, Eulàlia Sardà Bonvehí, Esther Milan Sánchez, Toni Calveras Fugaroles, Pau Polo Gubianas i Isabel Molina Martínez). Pel que fa a l'oposició, estarà formada pels tres representants d'ERC (Adriana Delgado Herreros, Jordi Palma Sánchez i Sílvia Oliveras Giralt), els dos de Sant Vicenç Sou Vosaltres (Jordi Barcardit Gordo i Raquel Castro Arias) i la regidora del PSC (Isabel Pérez Estrada).