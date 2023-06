El Bages torna a tenir una alcaldia del PP 35 anys després

La cap de llista del, ha estat investida aquest dissabte nova alcaldessa de l'Ajuntament com a candidata de la llista més votada, després queno hagi trobat els suports necessaris per investiramb majoria absoluta. D'aquesta manera, el PP35 anys després, i també al municipi montserratí.La investidura de Carreras ha arribat com a cap de llista de la força més votada després que cap candidat no aconseguís arribar a la majoria absoluta de suports. El PP va guanyar les eleccions el passat 28 de maig, però va empatar a regidories amb l'ERC de Joan Miguel, el. Les altres tres regidories s'havien repartit entre laDurant les negociacions, ERC ha intentat trobar el suport de dos regidors per aconseguir desbancar Carreras, però la negociació amb les tres forces minoritàries ha estat dura, sobretot amb la CUP, qued'ERC per donar-los el seu suport.ERC va arribar a proposar la investidura de Joan Miguel amb el compromís dei fer-hi entrar una persona de consens, però la CUP s'haamb la seva demanda. Els uns pels altres han impossibilitat un pacte alternatiu, i Carreras s'ha fet amb la vara com a cap de la llista més votada el passat 28 de maig.