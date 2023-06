Marc Aloy, investit alcalde de Manresa

FOTOS Ple de constitució Ajuntament de Manresa 2023 Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Previous Next

El Saló de Sessions de l'ha acollit aquest dissabte al migdia el ple extraordinari de constitució de la corporació municipal i d'elecció de l'alcalde de Manresa., candidat d'i alcalde de la ciutat els darrers tres anys, ha estat elegit batlle de nou, en haver obtingut els vots de 13 dels 25 regidors: 7 del grup republicà, 4 deli 2 d'Mentre s'ha celebrat el ple, unes desenes de persones s'han concentrat a l'exterior de l'Ajuntament convocats per l'per mostrar el seu rebuig al pacte entre ERC, PSC i Impulsem. La seva cridòria a favor d'uns'ha sentit des de l'interior de la sala de plens diverses vegades.El ple s'ha iniciat puntualment a les 12 del migdia amb la constitució de la, formada pel regidor de més edat,, i el de menor edat,. Després de fer la comprovació de credencials i proclamació de regidors electes, cadascun ha jurat o promès el càrrec, fent servir fórmules diverses, manifestant el seu compromís amb la ciutat i el país.Un cop constituïda la corporació, s'ha procedit a l'elecció de l'alcalde. Els caps de llista han intervingut, per ordre de menys més vots obtinguts a les eleccions municipals, per adreçar-se a la ciutadania i manifestar si presentaven la seva candidatura al càrrec d'alcalde. Les intervencions han anat a càrrec d'(Vox), Sergi Perramon Subirana (FNC),(Impulsem),(Fem),(PSC),(Junts) i(ERC).Han presentat candidatura VOX, FNC, Fem, Junts i ERC. El resultat de la votació ha estat: 13 vots per a Marc Aloy (ERC), 6 vots per a Ramon Bacardit (Junts), 3 vots per a Roser Alegre (Fem), 2 vots per a Sergi Perramon (FNC) i un vot per Imma Cervilla (Vox). Amb aquests resultats, el republicà Marc Aloy ha estat proclamat alcalde electe de Manresa. Ha acceptat ii ha rebut de mans del president de la Mesa d'Edat la, lai lad'alcalde, abans de fer el seu discurs com a alcalde.Seguidament, l'alcalde ha procedit a col·locar als regidors i regidores lade l'Ajuntament de Manresa i els ha lliurat la insígnia de solapa. L'acte s'ha tancat amb la tradicional fotografia de família dels 25 membres de la corporació municipal.