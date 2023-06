Joan Miguel proposa renunciar a l'alcaldia de Monistrol a mig mandat per a no «regalar-la» al PP

Monistrol de Montserrat 2023 Totes les dades Cens total: 2.269 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 1.358 59,85% Abstencions: 911 40,14% Vots nuls: 38 2,79% Vots en blanc: 24 1,81% Partit Vots % Regidors

Fruit dels resultats de les eleccions municipals del 28 de maig a Monistrol de Montserrat que van propiciar un empat a quatre regidors entre el, amb avantatge dels populars per 36 vots, els republicans entenen que cal garantir que la població "estigui liderada per un", i que no es pot "regalar" el govern municipal a un Partit Popular en minoria. A banda dels resultats de PP i ERC, les altres tres regidories del consistori es van repartir entre la, el, de manera que els republicans necessitarien, al menys, elper formar un govern alternatiu al de la força més votada.Aquestes darreres setmanes, ERC ha tingut contactes amb la resta de formacions del consistori, el PSC, la CUP i Junts, amb les quals ha explorat totes les opcions per tal d'Apel·lant a la "responsabilitat col·lectiva" i responent a les demandes que les formacions els han traslladat , ERC proposa la investidura del seu candidat i actual alcalde,, quetot realitzant un relleu d'aquí a dos anys "amb una". Durant tot aquest temps es"per garantir un lideratge fort" i la cohesió de l'equip de govern que s'haurà de confeccionar.ERC considera que "és la responsabilitat dels diversos grups arribar a un acord ide Monistrol aquest mandat" i "impedir que elal cor de Catalunya". Els republicans argumenten que la resta de grups tenen la, amb set regidors "i un 61% dels vots", però cal "bastir aquesta majoria" que permeti que dissabte s'investeixi l'alcalde.Per tot plegat, ERC emplaça la CUP, Junts i el PSC a fer "tots els esforços" per arribar a un acord i "possibilitar l'elecció d'un alcalde progressista", tot consensuant el nom de la persona quea mig mandat. Els republicans asseguren estar "oberts tant a parlar d'", deixant les portes obertes a que els membres de les formacions assumeixin responsabilitats i s'integrin al govern.