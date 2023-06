Marc Aloy: «No és un problema entre Junts i ERC a Manresa, és un tema de confiança»

Aquest dissabte, el líder d', tornarà a agafar la vara d'alcalde, però aquest cop no ho farà acompanyat de, que és qui ha estat el seu soci de govern en el darrer mandat. Tal i com va informar NacióManresa, ho farà amb el PSC i Impulsem , formació vinculada al. Aloy justifica el pacte amb els socialistes perquè, diu, s'han prioritzat les. Cal tenir present que Manresa és la ciutat més gran del país on ERC ha guanyat les eleccions."No és un problema entre Junts i ERC, peròés impossible pactar", ha subratllat Aloy, qui ha afegit que "les" de Junts eren "". Amb el PSC i Impulsem, ERC es garanteix laen un Ajuntament molt fragmentat i amb l'entrada deMarc Aloy repetirà d'alcalde i aquesta serà el seual capdavant de l'Ajuntament de Manresa, si li restem el primer any de l'anterior en que hi va ser. Ara bé, al seu costat, ja no hi tindrà Junts. Aloy canvia de socis de govern i aposta per un tripartit amb els socialistes, ambal capdavant, i la nova formació Impulsem, vinculada al PDECat, que s'ha presentat per primer cop aquest any ambcom a cap de llista.L'acord es firmarà aquest dijous a la tarda després del "i la pèrdua de confiança" entre els republicans i Junts. "Des del primer dia han qüestionat elsde ciutat i, abans de consensuar models, van presentar exigències molt grans. Sense la confiança necessària", ha assegurat Aloy, qui ha subratllat que la prioritat dels republicans, des d'un primer moment, ha estat sempre Junts.i assegura que mai hi ha hagut cap tipus de negociació amb ERC "perquè els republicans no ho han volgut".Amb el pacte amb els socialistes i Impulsem, ERC es garanteix la majoria absoluta absoluta. "Un govern fort i estable", ha assegurat Aloy. Entre tots, sumen tretze regidors: set d'ERC, quatre del PSC, i dos d'Impulsem.Fa 12 anys que els socialistes no estan al govern municipal de Manresa. El seu cap de llista, Anjo Valentí, ha assegurat que la cal donar "un tomb" a la ciutat amb més. De la seva banda, el líder d'Impulsem, Joan Vila, reconeix que per a ells ha estat "una" accedir al govern municipal. Empresari que s'estrena en política, Vila ha assegurat que no entraran en temes nacionals i que han vingut "per fer feina". En aquest sentit, assegura que, ". Serem molt radicals".