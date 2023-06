El Casino acollirà divendres l'estrena de l'exposició «De llum i aire» de l'artista Josep Morral

L'artista

El premi

Elacollirà del 16 de juny al 2 de juliol l'exposició De llum i aire, una exposició de l'artista manresà, guanyador del 40èa la, que atorga el, dins la convocat òria organitzada per. L'exposició anirà acompanyada d'una visita comentada pel mateix artista el dia 22 de juny a les 19 hores.A De llum i aire, Josep Morral hi mostra la relació delcom a energies vitals. Ho fa a través de la pintura acrílica amb taques de pintura que s'escampen i s'interrelacionen entre si com si es tractés de connexions neuronals. A l'hora d'atorgar-li aquest premi, el jurat va valorar elque l'artista va fer prèviament per reinterpretar la natura i que li va permetre treballar una determinada barreja de colors, dibuixos i formes amb les quals arriba i commou l'espectador.L'obertura de l'exposició es farà el divendres a les 7 de la tarda, mentre que dijous 22 de juny a la mateixa hora, Jose Morrala les persones que hi vulguin assistir. Per fer-ho, caldrà fer reserva prèvia a centrecultural@ajmanresa.cat Llicenciat en, Josep Morral Inglès és artista visual i docent. Ha exposat les seves obres en nombroses exposicions. Les més recents, titulades Ser arbre, s'han pogut veure al Casino de Manresa (2021), al Museu de l'Art de la Pell a Vic (2022) i a Can Ginestar a Sant Just Desvern (2023). Ha rebut diversos premis de dibuix i pintura, ha impartit cursos de pràctica pictòrica i de lectura d'obres d'art, i ha estat treballant, com a catedràtic de dibuix, a l'fins al 2021. Com a dissenyador i il·lustrador, ha col·laborat en llibres i revistes com Faig Arts, El Pou de lletres, El Pou de la Gallina, Endavant i al diari Regió7. També ha publicat articles d'art en revistes com Escola Catalana i Dovella, entre d'altres. Morral ja va guanyar el 1994 el Premi Lacetània en materials didàctics amb la publicació del llibre Comunicació visual.Josep Morral Inglès és membre del col·lectiu, amb qui ha participat en nombroses exposicions i publicacions. També ha col·laborat en el comissariat i el disseny d'exposicions, la més recent: Alfabet Calderer el 2023, al Centre Cultural el Casino de Manresa.Els Premis Lacetània són unsque atorguen l'Ajuntament de Manresa, els Amics de la Seu, el Centre d'Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, El Galliner, Litel.cat, Òmnium Bages-Moianès, Ràdio Manresa i Regió7.