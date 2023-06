ICL suspèn de sou i feina el vigilant del torn en què hi va haver el triple accident mortal a la mina

, l'empresa que gestiona les, hadel torn en què hi haver el triple accident mortal, el 9 de març , segons ha avançat TV3. Segons fonts d'ICL, s'ha decidit apartar-lo perquè "va", però l'empresa. "No és causa-efecte", ha insistit. La mesura, que és temporal, es mantindrà fins que es vegi l'evolució del cas.ICL ja va admetre que hi ha van haver, però sempre els ha desvinculat. Segons la, els geòlegs van morir quan els va caure una part del sostre de 2 tones. Van entrar a la galeria sense saber que unes hores abans, en el torn de nit, ja havia caigut una roca de 20 kg El treballador que ha estat suspès és un. Són els que reben la informació del que passa a cada galeria que s'excava i vetllen per la. Segons la investigació judicial, els minersal vigilant i també ho van deixar per escrit, però elL'empresa ha assegurat a l'ACN que els errors que va cometre el vigilant no tenen res a veure amb l'accident. Segons insisteixen que l'incident era "imprevisible" perquè els geòlegs haurien entrat igualment a la galeria perquè la seva feina era inspeccionar.