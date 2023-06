La «indiscreció» de Junts en les negociacions l'allunya d'un pacte de govern amb ERC a Manresa

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

El comunicat que Junts va adreçar als mitjans de comunicació detallant el contingut de les seves propostes en la negociació que iniciava ambper formar, no va caure gens bé a les files republicanes que, com a resposta, hanentre els dos partits que ja tenien agendada. Elsvan enviar el comunicat dimarts a la tarda, poca estona abans de l'inici de laper negociar un acord de govern, la tercera des de les eleccions si es compten les prèvies de tempteig, malgrat que, segons ERC,portar el contingut de les converses "amb".La desconfiança que va provocar aquesta "indiscreció" de Junts entre els negociadors i la militància d'ERC ha provocat que la reunió que havien de mantenir amb eldimecresque la prevista inicialment, si més no a l'hora dea la reedició del pacte amb Junts. Oimés quan, després ques'assegurés l'entrada a l'Ajuntament, s'ha mostrat disposat ade Manresa sempre i quan ERC assumeixi elsper redreçar el descontentament que ha mostrat l'electorat.A banda del disgust republicà pel comunicat de Junts, a ningú no se li escapa que les demandes del PSC per garantir la governabilitat de Manresa -dins o fora del govern- són més "realistes", tal com destacava el propi, que les que proposa Junts. Entre d'altres propostes, els postconvergents plantegen més atribucions per acom a primer tinent d'alcalde, que per al propicom a batlle, a banda d'altres importants canvis estructurals i de fons.Això no significa que, ni per a la investidura, ni per donar suport al govern ni per entrar-hi. Els caps de llista de totes tres formacions, que sumarien les tretze regidories necessàries per tenir, han estat molt prudents en les converses amb. "Hi ha converses que avancen en els punts del programa i en els projectes vigents i futurs, però no hi ha res tancat", podrien haver dit qualsevol dels tres caps de llista."Sempre hem dit que parlaríem amb les forces que han obtingutper intentar tenir un govern el més sòlid possible i això és el que fem", ha assegurat l'alcalde, ara en funcions, Marc Aloy. L'equip negociador republicà format pel propi Aloy i perexplicaran aquest dijous a l'assemblea d'ERC en quin estat es troben les converses amb la resta de forces polítiques i per copsar el batec de la militància republicana.