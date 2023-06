Alicia Moriana podria substituir Cristina Manresa al capdavant de la regió Central dels Mossos

La direcció delsestà estudiant dur a terme alguns canvis estratègics al capdavant d'algunes regions clau. Ho han avançat La Vanguardia i El Nacional i ho ha pogut confirmar l'ACN. Segons els rotatius, l'actual cap de l'substituiriaal capdavant de lade la policia catalana, amb seu a la comissaria de Manresa. Manresa es faria càrrec de l' Cristina Manresa va assumir la comissaria en cap de la regió Central el desembre de 2020 , ara fa dos anys, substituint, que també hi havia estat dos anys, des de 2019. Anteriorment, Manresa havia estat la número 2 d'al capdavant del cos, com a. Entremig, encara amb, durant menys d'un mes, s'havia fet càrrec de la Regió Policial Metropolitana Sud.Aquests no serien els únics canvis que preveu Interior. Entre tots, destaca el que afectaria lai que suposaria que la fins ara comissaria en cap de la capital catalana,, seria substituïda per l'actual número dos de la Regió Metropolitana Nord,. Aquests canvis formaven part del full de ruta de la nova Prefectura. L'equip del comissari en cap, Eduard Sallent, podria comunicar-los de forma oficial divendres al Complex Central Egara dels Mossos, a Sabadell.Marta Fernández va assumir el càrrec l'abril de 2021, després que el major Josep Lluís Trapero l'escollís per substituir. Es convertia així en la primera dona al capdavant de la principal regió policial de Catalunya.D'acord amb aquesta informació, una tercera dona podria passar a dirigir una regió., segona de Barcelona, substituiràa Girona, que es jubila.