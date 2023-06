L'escola L'Espill de Manresa guanya el Premi La Ciència els Infants

Originalitat i diversitat de solucions de les propostes guanyadores

L'de, amb la proposta titulada Què li passa al robot si li afegim pes? ha guanyat la cinquena edició del premi, que convocai que patrocina. El jurat ha fet públic aquest dimarts el veredicte d'aquest premi. Pel que fa al premi, un premi impulsat també des de la Universitat amb patrocini del(CETIM), el jurat ha decidit atorgar-lo a l', per la proposta Politges a la sorrera.El lliurament dels premis s'ha fet en un acte que s'ha dut a terme a l'edifici FUB4 i que ha comptat amb representants dels estudis d'Educació Infantil d'UManresa, d'ICL Iberia i del. L'acte ha inclòs una xerrada a càrrec, professora i formadora de professorat, especialitzada en temes vinculats amb la innovació de educativa i el camp de les ciències i de la tecnologia. Ambdós premis tenen com a finalitat promoure l'educació científica i tecnològica dels infants i incentivar els docents a crear propostes per a l'aula que posin en contacte els infants amb ciència i tecnologia des de les primeres etapes educatives.El jurat del Premi La Ciència i els Infants ha decidit atorgar el primer premi a la proposta de l'Escola L'Espill per la seva "originalitat, l'apropament de l'a conceptes de robòtica i les múltiples possibilitats de conceptes científics a treballar que ofereix la proposta: el pes, el temps i el moviment". Pel que fa al premi L'Enginyeria i els Infants, que s'ha atorgat a l'Escola Xoriguer, el jurat ha valorat especialment "la connexió amb l'enginyeria i la presentació als infants, la tria acurada dels materials, la capacitat d'oferir un repte intencionat i la possibilitat de resoldre'l de formes diverses".En el cas del Premi La Ciència i els Infants s'han atorgat un segon i un tercer premi. El segon ha estat per a l'per la proposta Descobrim l'electricitat i el tercer per a l'i la seva proposta Com es pot moure la pilota?.Pel que fa al Premi L'Enginyeria i els Infants, el segon premi s'ha atorgat a l'per la proposta Materials conductors i aïllants. El jurat ha decidit que el tercer premi el comparteixin l'per la proposta La ciutat magnètica i l'per la proposta La pinça.Tots dos premis tenen unade 600 euros per a la proposta guanyadora, de 400 per a un segon premi i de 200 per al tercer. La dotació s'ha de destinar a la compra de material educatiu de l'àmbit científic i tecnològic per a les escoles.Eldel Premi La Ciència i els Infants està format per la coordinadora del Grau en Mestre d'Educació Infantil d'UManresa, Loli Vázquez, la mestra del Lab 0_6 i de l'escola Puigberenguer de Manresa, Anna Hinojo, Marcos Herrero, enginyer d'ICL Iberia, i Krishna Sivillà, responsable de la Infosèquia i dels serveis educatius del Centre de l'Aigua de Can Font. En el cas del Premi L'Enginyeria i els Infants, el jurat l'integren Gabriel Lemkow, coordinador de recerca del Grau en Mestre d'Educació Infantil d'UManresa, la mestra del Lab 0_6, Mar Lázaro, el gerent de CETIM, Josep Maria Macià, i Daniel Calvo en representació de la Junta de govern del CETIM.El Premi l'Enginyeria i els Infants és resultat de l'acord entre UManresa i el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM). En el cas del Premi La Ciència i els Infant, que es convoca amb la col·laboració d'ICL Iberia, eli el, l'objectiu és dinamitzar l'educació científica a les aules d'infants fins als sis anys i, com en el cas del nou premi, millorar la qualitat de l'educació en l'àmbit de la ciència.Les escoles i centres que han participat en ambdues convocatòries han rebuten la creació de la proposta. Una proposta que cada centre acaba incorporant com a material per a l'escola.