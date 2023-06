Ferran Costa diu adeu al CE Manresa després de tres temporades d'èxits

L'eslògan deld'aquesta temporada ha estat Sense vertigen, però un cop finalitzada amb lai un dels, serà molt difícil mantenir-lo amb l'arribada d'que han fet possible aquest, amb les que el club manresàsi no és amb imaginació. I en caldria molta per retenir, primer, el principal responsable de l'que viuen els blanc-i-vermells: el místerEl CE Manresa ha confirmat aquest dilluns a través de les xarxes que Ferran Costadesprés de tres temporades d'èxits, tot i que, hores d'ara, encara no ha fet pública. Ferran Costa va agafar el club ai ja la primera temporada va estar a punt d'aconseguir l'ascensa l'arribar a la promoció. Després de no aconseguir-ho, la temporada següent l'equipi va pujar per via directa com a, fita que aconseguia per segona vegada en tota la seva història. Aquest campionat, a més, va permetre portar laal Congost per primers vegada en quaranta anys.Aquesta temporada, la primera de l'equip a Segona RFEF, els homes de Ferran Costa no es van conformar amb, sinó que van lluitar fins al final per ser a les posicions de promoció d'ascens ai van finalitzar la fase regular quarts. Van caure a la primera eliminatòria contra el CDA Navalcarnero, després d'encaixar el gol definitiu a Madrid en temps de descompte La gran temporada de l'equip i de molts dels integrants de lano ha passat desapercebuda a altres clubs deo amb, i el primer que s'acomiadarà de l'afició serà l'entrenador Ferran Costa. Cal recordar que la plantilla del CE Manresa és, la majoria dels seus integrants combinen la competició amb un lloc de feina convencional, i competeix en una categoria en què pràcticament tots els jugadors es dediquenFerran Costaaquest dimarts a les 6 de la tarda al Congost on també oferirà una roda de premsa.