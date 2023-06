El claustre de la Seu de Manresa acollirà, un any més, l'ou com balla

L'ou com balla en temps de sequera

Origen de la tradició

Missa de Corpus a la Seu

El claustre de ladeacollirà, un any més, l'. L'ou ballarà des d'aquestfins al diumenge 11 de juny, alde la Seu. Es podrà visitar lliurement durant les hores d'obertura del temple.Laes guarnirà amb flors blanques i vermelles i es col·locarà l'ou buit sobre el brollador. A 3/4 d'11 del matí del dia de, es beneirà l'ou i es podrà visitar de dijous a diumenge en l'horari habitual d'obertura del temple: dijous i divendres de 10.30h a 13.30h i de 16h a 19h, dissabte de 10.30 a 14h i de 16h a 19h i diumenge de 12h a 14h i de 17h a 19h.Aquesta és la quarta edició de l'ou com balla, tradiciódesprés de 35 anys sense celebrar-se. Enguany, però, no es crearan les tradicionalsEn molts equipaments del territori, l'ou com balla s'i només brollaran les fonts que funcionen amb un, com és el cas de la font de la basílica de la Seu. A més, l'aigua resultant s'aprofitarà per regar les plantes del claustre.Es creu que l'origen d'aquesta tradició es remunta entre els segles XV i XVII a la. Hi ha diverses interpretacions sobre el seu significat, però la més estesa és que l'ou simbolitza la(l'hòstia o Eucaristia) dins una custòdia, mentre l'aigua representa la. Els elements d'aquesta tradició –l'ou, l'aigua i les flors– també s'han interpretat com a símbols de, atributs propis de la primavera.A banda de la benedicció de l'ou com balla, diumenge 11 de juny es celebrarà a la Seu unaa les 6 de la tarda, seguida de la processó al voltant de la basílica portant la