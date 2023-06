Un equip de sèniors d'UManresa guanya la lliga de debat de la Xarxa Vives d'Universitats

Un grup integrat per sis alumnes del programad'ha guanyat lade laque ha acollit lad', del 30 de maig al 2 de juny. UManresa, que competia en representació de la(UVic-UCC), s'ha enfrontat a la final a l'equip de la. A més de quedar en primer lloc a la lliga, un dels membres del grup d'UManresa s'ha endut el reconeixement al. Es tracta deUn total de set equips han debatut, amb arguments a favor i en contra, sobre si. Estaven integrats per estudiants de programes de sèniors de la, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la, de la, de la Universitat Miguel Hernández i de la, a més del del Campus Manresa de la UVic-UCC.L'equip de sèniors d'UManresa s'ha preparat durant tot el curs en tècniques d'oratòria i debat públic amb el professor. Estava integrat per, Joan Deig,. És la primera vegada que aquesta matèria s'incorpora a l'oferta formativa per a majors de 55 anys del campus Manresa.Enguany, s'ha celebrat per segona vegada aquesta competició, després que, l'any passat, la Universitat Autònoma de Barcelona n'acollís una prova pilot. L'objectiu de la Lliga de Debat ési posar en joc capacitats com el treball en equip, el pensament crític, la documentació i l'argumentació.