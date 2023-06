El Covisa Manresa viatja a Melilla amb la necessitat de no perdre per passar l'eliminatòria

Després de l'excel·lent partit al, malgrat un resultat injustament curt, eljugarà aquest dissabte (17h) acontra el Melistar amb un mínim avantatge a l'eliminatòria de 4-3 i amb el factorAixò vol dir que un resultat desfavorable, encara que sigui perdesprés d'una hipotètica prorroga, deixaria alsja que el coeficient general es. Per tant, els del Bages necessiten guanyar o empatar a Melilla per arribar a l'eliminatòria final d'S'espera un partiten un escenari amb l'i amb el públic molt proper al terreny de joc.L'equip manresà surt aquest divendres en vol direcció a Madrid per fer transbord i continuar cap a Melilla. Ha caigut de la convocatòria, per problemes físics, i entra el juvenil. Si el Covisa Manresa es classifica, quedarà a una sola eliminatòria de l'ascens a Segona Divisió.Xiularan el partit els col·legiats del Comitè Andalús