Tres-cents alumnes participen al primer Congrés d'Ecociutat-Joves per la sostenibilitat

Els joves demanen al món adult que reaccioni davant l'emergència climàtica

El Capità Enciam, una inspiració per als joves

Prop de 300 joves estudiants de quatre centres d'educació secundària del Bages, l'de Manresa,de Sant Joan de Vilatorrada id'El Pont de Vilomara i Rocafort, han dut a terme amb èxit la primera edició del. Aquest esdeveniment, realitzat ade, ha estat una plataforma per a la presentació de propostes i projectes per part dels joves, amb l'objectiu de millorar el seu entorn i fomentar la sostenibilitat a la seva comunitat.L'esdeveniment ha sigut el resultat del, en què els alumnes han treballat conjuntament per analitzar el seu entorn des d'una perspectiva crítica i desenvolupar solucions per convertir-lo en un ecosistema més sostenible. Aquest projecte es va iniciar fa anys al(CdA del Bages), servei educatiu del Departament d'Educació. Actualment, conjuntament amb l'equip educatiu de, format pel propi CdA del Bages, eli el, té com a objectiu integrar els(ODS) en l'educació i promoure un futur més verd.A través d'aquest acte, els joves participants han mostrat un fort compromís amb lai han destacat la importància de prendre accions concretes per revertir els impactes negatius sobre el. Durant el congrés, han presentat una àmplia gamma de projectes que aborden temes com l'aigua, els residus, l'energia, l'alimentació, l'urbanisme, la mobilitat i la biodiversitat. Les propostes han inclòs iniciatives molt variades com unasense ús d'energia per promoure la consciència sobre la, la transformació de l'en sabó o la promoció de productes de proximitat.Els joves han fet una crida als adults convidats a l'acte, representants del món polític i institucional del territori, com el regidor de Ciutat verda de Manresa,, la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central,, i la regidora d'Ensenyament d'El Pont de Vilomara i Rocafort,Els alumnes han manifestat que havien unit forces "per abordar l'i presentar propostes per millorar el medi ambient i construir un futur sostenible". Durant els parlaments d'obertura han reclamat "el suport dels adults per aconseguir canvis importants" i han destacat "la importància de lesi la col·laboració per fer transformacions profundes i poderoses". Han afirmat també que "confien que, amb l'ajuda de tothom, podran fer una diferència significativa en la lluita contra el".El regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, ha dit als alumnes que el que estaven fent a classe i que ha culminat amb el congrés era "molt important" i ha subscrit l'eslògan del congrés afirmant que ", però els grans encara més". Finalment ha encoratjat els joves a "ser ambiciosos i que no es conformin amb poc. La nostra societat està en crisi, i cal fer canvis mirant-nos el futur amb il·lusió com feu vosaltres i no amb pessimisme, perquè amb pessimisme no es canvia res".La regidora d'Ensenyament d'El Pont de Vilomara, Beatriz Moreno, s'ha dirigit als joves dient-los que "encara que us sembli que la vostra aportació és unmés, els joves podeu aportar molt, perquè no només sou el present, sinó que també sou el futur".En la mateixa línia ha parlat la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, que ha afirmat que "a través de tota la feina que heu fet els alumnes i de les vostres propostes presentades al congrés, ens demostreu que. Prendrem molt bona nota dels vostres projectes i l'administració us haurem d'escoltar".L'acte de clausura del congrés ha estat presidit per l'actor i activista ambiental,, conegut pel seu paper del, un personatge que, durant els anys noranta, va promoure valors de sostenibilitat i consciència ambiental a través de la televisió. Pep Parés, apassionat de la natura, ha instat els joves a continuar defensant la importància dels petits canvis en benefici de la sostenibilitat i ha reconegut els seus esforços per fer del món un lloc millor. Parés ha declarat que: "ja no n'hi ha prou amb els petits canvis, com deia el Capità Enciam, calen també grans canvis, canvis poderosos com diu l'eslògan del congrés que han pensat els joves. Hem anat deteriorant el món, i cal fer molt d'esforç per tornar les coses al seu lloc".L'èxit d'aquest primer Congrés d'Ecociutat demostra el fortestudiants del Bages amb la sostenibilitat i la seva voluntat de prendre accions concretes per millorar el seu entorn amb propostes innovadores i creatives.