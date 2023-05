Navàs recuperarà dissabte el Festival d'havaneres Gent de terra endins

La plaça de l'Església deacollirà dissabte a partir de les 7 de la tarda la quarta edició deldesprés de l'èxit de les tres primeres cites, prèvies totes elles a la pandèmia. La festa comptarà també ambper a tothom i la participació del públic. Estarà conduït peles membres delJosep Maria Simó, Marc Suau i Laura Suau que interpretaran a l'avi i els néts. El guió és de Quim Pujolar.Aquest festival va néixer per posar de manifest que lesno són només un gènere musical de mar. També hi ha autors i obres que parlen de l'de Catalunya, i per tant igualment en formen part. D'aquí el nom, títol d'una havanera de l'any 1983 feta per l'igualadí, que parla d'aquella gent que no va anar a la guerra de Cuba, però que es va quedar aquí per defensar el país. I així s'explica -ja de bon principi- en els primers paràgrafs de la lletra: "Els meus avantpassats no van pas anar a Cuba, no eren pas mariners sinó del; els meus avantpassats eren de terra ferma, eren de terra endins on s'hi cull el blat".Aquesta, doncs, és una de les principals idees que donen sentit a aquest certamen i per la qual, aquest 2023, l'i l'han apostat per reemprendre. També la qualitat musical que es garanteix és un altre dels motius; aquest 2023 liderat pel reconegut grupal qual s'hi afegeix el grup, format tot per dones, totes elles de reconeguda formació musical. Al costat dels dos grups d'havaneres en prendran part dues corals:, del municipi veí.En relació a acollir aquesta edició del festival,, regidora d'Educació i Festes de l'Ajuntament explica que "ens va semblar molt interessant impulsar aquesta iniciativa, d'una banda per oferir quelcom diferent en l'àmbit musical de les havaneres. De l'altra, que tingui com a objectiu promoure la cultura de pobles o municipis interiors, també en un moment en què l'habitual atracció de les grans ciutats està tenint un impacte cada cop més fort".En aquest sentit, la regidora afegeix que "sabem que és una festival que assegura qualitat, originalitat, i al mateix temps la participació d'no solament de Navàs sinó dels municipis de l'entorn. També d'organitzacions com les corals, en les qual hi ha des d'aficionats de totes les edats fins a músics de talent".El festival finalitzarà amb la cantada en comú dels grups i l'habitual participació del públic amb la tradicional La bella Lola i l'emblemàtica El meu avi de. Prèviament, abans de la mitja part, les dues corals cantaran l'havanera Gent de terra endins de Tribó.