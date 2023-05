Oriol Serra guanya el 12è Torneig de Catan del CAE

Dinou persones han participat en la 12a edició delque organitza eldeli que es va fer el passat dissabte commemorant el. L', lai l', en aquest ordre, van esdevenir els tres primers classificats i es van emportar, cadascun, uncedit per l'editorialEn aquesta edició s'han mantingut els canvis fets l'any passat, consistents en programar el torneig en dissabte tarda als locals del CAE. Fins al 2021 el Torneig es feia alen dijous, dins la programació de les. El torneig s'ha disputat en tres rondes de partides, amb quatre jugadors per taula, utilitzant el joc bàsic deli amb un escenari predefinit diferent a cada ronda.Les persones voluntàries del Club del Joc han estat les encarregades de l'organització i la. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de l'Editorial Devir i forma part d'unque impulsa el CAE amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.Aquest any, el torneig ha tingut una especial rellevància, ja que l'1 d'abril passat va morir, el creador del joc.-que era el nom original del joc- va donar peu a una nova generació de jocs de taula amb milions de seguidors a tot el món. Des de la seva aparició l'any 1995, se n'han venut milions d'exemplars i ha estat reconegut i guardonat amb els més prestigiosos premis del sector. L'any 2010, Catan es va començar a editar