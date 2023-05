ERC perd, d'inici, sis alcaldies al Bages

Bages 2023 Totes les dades Cens total: 131.985 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 71.476 54,15% Abstencions: 60.509 45,85% Vots nuls: 1.374 1,92% Vots en blanc: 1.553 2,17% Partit Vots % Regidors

Només d'inici,ha perdut aquest diumengeala mans d'altres forces que han aconseguit la. A més, dues d'elles són municipis importants a la comarca pel que fa a nombres d'habitants, com. A Sant Vicenç, on governava amb PSC i Comuns,ha aconseguit majoria absoluta iserà alcalde. A Sant Fruitós, on ho feia amb Junts i el PSC, Gent fent Poble ha fet el mateix entronant Joan Carles Batanés Les altres poblacions on ERC tenia l'alcaldia i l'ha perdut per la majoria absoluta d'altres forces han estaton governava amb el PSC i ara ho farà Junts de la mà d', on només s'ha capgirat la majoria d'ERC cap al Junts de; Castellnou de Bages, on ERC governava sola i ara ho farà, amb, i(actualment ja al), on ERC tenia tots els regidors i els'ha presentat i s'ha emportat la majoria absoluta ambal capdavant.