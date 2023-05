Dionís Guiteras recupera la majoria absoluta a Moià

Al Moianès creix ERC

Moià 2023 Totes les dades Cens total: 4.805 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.742 57,06% Abstencions: 2.063 42,93% Vots nuls: 45 1,64% Vots en blanc: 40 1,48% Partit Vots % Regidors

Moianès 2023 Totes les dades Cens total: 11.080 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.606 59,62% Abstencions: 4.474 40,38% Vots nuls: 224 3,39% Vots en blanc: 215 3,25% Partit Vots % Regidors

tindrà una majoria absolutíssima per governar Moià els propers quatre anys, després que la perdés a les eleccions de 2019.(ERC) ha aconseguit 8 de les 13 regidories en joc tenint en compte que competia amb quatre llistes més.Els republicans han pujat en dos regidors respecte de fa quatre anys a costa dei la, que n'han perdut un cadascú i s'han quedat amb 3 i 1, respectivament. L'altre regidor ha estat per al, que repeteix resultat.Al contrari de la dinàmica que s'ha viscut al país, ERC ha crescut notablement al, on ha passat del 34% al 45% i de 31 a 41 regidories. La segona força ha estat Junts, que repeteix percentatge, un 31% i regidories, 29, i la tercera, el PSC, que ha capitalitzat els resultats a Sant Quirze Safaja i ha passat d'un sol regidor a 5. La CUP ha passat de 7 regidors el 2019 a només 1, després que no presentés llista ni ani a, on tenia l'alcaldia amb majoria absoluta.