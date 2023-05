Lorena Medina suma una nova final de l'Egiba a la Copa del Món de Verna

La gimnasta de l'ha finalitzat cinquena la ronda dels exercicis de terra aquest divendres i s'ha classificat per a lade lade la ciutat búlgara de Varna que es disputarà el proper diumenge entre les vuit millors classificades.D'aquesta manera, la gironellenca suma una nova final a la participació de les gimnastes del club manresà en representació de laa una Copa del Món que va veure com, dijous, Laia Font feia el mateix en els aparells de salt i paral·leles Lorena Medina també ha participat a la ronda de, però ha caigut a la part final, quan tot indicava que completaria una. Per acabar-ho de reblar, també ha caigut quan ha fet lai ha acabat vintena.Així doncs, Laia Font disputarà aquest dissabte les finals de, i Lorena Medina farà el mateix diumenge amb la final dels exercicis de