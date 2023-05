ERC demanarà que 2028 i 2029 siguin declarats anys Berenguer de Montagut pels 700 anys de la Seu

Anys Berenguer de Montagut

Museu del Barroc

treballarà aquest proper mandat per aconseguir que la ciutat sigui unareferent. La candidatura que encapçalaha presentat les propostes en matèria turística des d'un dels espais emblemàtics de la ciutat, la. ERC defensa que el turisme ha d'apostar per la natura i els productes agroalimentaris de proximitat, ha de ser una eina que permeti generar nous llocs de treball i ha de ser motor per reforçar la identitat cultural de la ciutat.Aloy ha apuntat que "tenim història, patrimoni i atractius paisatgístics i gastronòmics que ens permetran situar-nos com a destinació turística, tant per al públic català com per als públics estrangers". El partit proposarà negociar ambla possibilitat d'oferirper afavorir la visita de nous públics que visiten la capital catalana, tal com han fet altres ciutats properes a Barcelona.Per a ERC la ciutat ha de potenciar tota la feina feta en el marc dei consolidarà la destinació delblindant els acords amb les principals ciutats del trajecte, especialment al tram català. També explorarà la possibilitat d'establir la ruta europeaamb les ciutats protagonistes d'aquest moment històric com són Amsterdam, Wittenberg o Ginebra.Una de les línies estratègiques del proper mandat serà el 700 aniversari de l'inici de la construcció de la Basílica de la Seu de Manresa. ERC Manresa ha anunciat que treballarà amb laperquè els anys 2028 i 2029 siguin declarats anys, una efemèride que permetrà projectar l'esplendor medieval i la tradició gòtica de la ciutat. En aquest sentit, Marc Aloy també ha anunciat que l'Ajuntament demanarà la consideració de la Séquiaper projectar encara més un canal únic. En paral·lel, es continuarà actuant ali es crearà un espai polivalent ambientat en laal nou Arxiu.Aquest proper mandat la ciutat esdevindrà referent en la divulgació i estudi del període històric del barroc. Els'estrenarà l'any vinent al cor deli esdevindrà l'equipament principal del país. ERC concep l'espai com un equipament viu, innovador i amb una programació anual d'exposicions i la possibilitat d'exposar també les grans obres del barroc català.En matèria de museus, es potenciarà elde Manresa i explorarà poder rehabilitar lal'any 2026 amb motiu dels 200 anys de l'equipament. Finalment, s'estudiarà potenciar eli traslladar-lo a laPel que fa a l'àmbit dels itineraris de natura i de proximitat ERC Manresa potenciarà els camins de l', lai lesdel Llobregat i del Cardener, les dues darreres liderades des de la Diputació i que estan pendents d'executar.