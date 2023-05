El Baxi Manresa celebra la permanència amb un gran fi de festa (105‑75)

Elha acabat la temporada 2022-23 amb una solvent victòria, 105-75, contra el. Ha estat el setè triomf seguit dels bagencs alen un partit que han dominat de principi a fi i que els ha permès acabar en catorzena posició. Només en una ocasió els insulars han anat al davant. La major intensitat del Baxi Manresa davant un equip que es jugava la sisena plaça ha estat la clau que explica el desenllaç final. Dos jugadors africans,, han estat determinants per l'escapada que els dehan protagonitzat a la primera part. La segona part ha començat amb més equilibri. Però un nou impuls per part dels manresans no ha deixat cap marge a la remuntada.han format el darrer cinc inicial del Baxi Manresa. Per part del Gran Canaria han sortit Andrew Albicy, AJ Slaughter, Nico Brusino, John Shurna i Khalifa Diop. Els bagencs han començat afinats des de la línia exterior. Jou, Harding i Pérez han sumat de tres per posar el seu equip (9-2, minut 3). La ratxa s'ha aturat en sec. El Baxi Manresa ha estat més de quatre minuts sense anotar. El Gran Canaria ho ha aprofitat per posar-se per davant per primer cop (9-10, minut 6). La resposta dels manresans no s'han fet esperar. Ja amb tot el quintet renovat han aconseguit un parcial de 7-1 que el tornava a posar al davant. Brancou Badio i Musa Sagnia han estat jugadors que han capitalitzat bona part del pes ofensiu. Al final del primer quart, el Baxi Manresa manava al marcador (22-17).Els de Pedro Martínez han continuat decidits a endur-se la victòria. Sis punts més permetien al Baxi Manresa superar la barrera dels deu punts al seu favor (29-17, minut 13).ho ha volgut aturar. L'eslovè no ha aconseguit transmetre als seus jugadors el què calia fer per aturar el conjunt bagenc. La distància a favor dels locals ha seguit augmentant i el tècnic visitant ha consumit el seu segon temps mort (37-19, minut 16). Tampoc no ha canviat la dinàmica. Badio seguia inspirat. El senegalès ha fet una jugada de quatre punts. A la cistella hi ha afegit un tir lliure addicional i un altre tir lliure procedent d'una tècnica. La renda del Baxi Manresa ha arribat als. Una petita reacció visitant ha deixat el resultat al descans en 48-30.Les distàncies s'han mantingut al començar la segona part tot i els esforços del Gran Canaria. La renda favorable al Baxi Manresa es mantenia al voltant dels divuit punts. Una de les diferències respecte la primera part era el repartiment de les. En aquesta ocasió, els jugadors locals eren els més sancionats. Abans d'arribar a l'equador del tercer quart el Baxi Manresa ja estava en bonus mentre que el seu rival tan sols duia una falta. Això no ha afectat per res el quadre local que amb un nou impuls ha aconseguit una nova(71-46, minut 28)., fins i tot, ha aconseguit que aquesta renda fos superior. Balcerowski ha tornat a deixar-ho en vint-i-tres de diferència (77-54).El darrer quart ha tingut. Al Baxi Manresa li quedaven dos reptes per davant. Guanyar els quatre quarts i arribar als cent punts. El centè punt ha arribat gràcies a un triple d'un Badio immens. La victòria parcial a cada període també ha estat una realitat. Durant els darrers minuts, Martínez s'ha dedicat a canviar els seus jugadors un a un perquè poguessin rebre l'ovació del. 105-75 per acabar per la porta gran una temporada d'allò més complicada.Incidències: Óscar Perea, Arnau Padrós i Cristóbal Sánchez han arbitrat el partit. El gimnastaha rebut una samarreta per part del club. Abans de començar el partit s'ha guardat un minut de silenci en memòria de l'estadístic