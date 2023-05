El DocsBarcelona tornarà dimecres i dijous a la Plana de l'Om amb «Who I am not» i «Els Òrrit»

Col·loqui amb els directors d'Els Òrrit

El Festival Internacional de Cinema Documentaltornarà aquest dimecres i dijous a l'de, dins del marc de la 26a edició del festival que tindrà lloc del 18 al 28 de maig a Barcelona.Aquest dimecres, 24 de maig a les 7 de la tarda es projectarà Who I am not de, una història explicada per dues persones intersexe de Sud-Àfrica que lluiten per visibilitzar la seva diferència, en un documental que es planteja el tema de què és el que fa que algú sigui un home o una dona. I dijous, 25 de maig, també a les 7, es projectarà Els Òrrit de, un film que exposa el cas de la desaparició de dos germans de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, ara fa 33 anys; un cas que encara no ha estat resolt.Amb la voluntat d'acostar el cinema documental a Manresa, tant, comi l'se sumen al projecte del Festival DocsBarcelona dins la secció del, que amb el suport de la Diputació de Barcelona, farà que el festival arribi enguany a nou ciutats de la demarcació: Arenys de Mar, Martorelles, Granollers, Sant Andreu de la Barca, Tona, Sant Boi de Llobregat i La Garriga, a més de Manresa.L'accés a la sala és gratuïta ambDe cara a dijous, abans de començar la projecció d'Els Òrrit hi haurà una breua càrrec dels directors, Ferran Ureña i Marc Solanes.