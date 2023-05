Inscripcions obertes del 12è Torneig de Catan del Club del Joc del CAE

Eldelha obert les inscripcions per participar en la 12a edició delque organitza anualment coincidint amb el Dia Internacional del Joc. Tal com es va començar a fer l'any passat, el torneig ha canviat de dia i lloc, passant-se a celebrar en dissabte tarda als locals del CAE (Plaça del Milcentenari, s/n, de Manresa). Aquest any es farà el dissabte, 27 de maig, des de 2/4 de 5 de la tarda fins a les 8 del vespre.Les partides seran de quatre jugadors i es faran amb el, sense incorporar cap expansió. Hi haurà tres rondes de partides, cadascuna amb un escenari diferent, amb una durada màxima de partida de 45 minuts. Els jugadors s'agruparan per sorteig en la primera ronda i en l'última les taules es configuraran a partir de les puntuacions obtingudes pels participants fins aquell moment.Les tres persones millors classificades aconseguiran un joc de taula de, l'empresa editora del joc Catan que un any més col·labora aportant els premis.Lesen el torneig són limitades i cal formalitzar la inscripció prèviament a través del web del CAE L'organització del Torneig de Catan recau en els membres del Club del Joc. Compta amb la col·laboració de l'editorial Devir i forma part d'un programa d'activitats de lleure i dinamització juvenil que impulsa el CAE amb el suport de l'i delde la Generalitat de Catalunya.Aquest any, el torneig pren una especial rellevància, ja que l'1 d'abril passat va morir, el creador del joc. Amb el nom original,, va donar peu a una nova generació de jocs de taula amb milions de seguidors a tot el món. Des de la seva aparició l'any 1995, se n'han venut milions d'exemplars i ha estat reconegut i guardonat amb els més prestigiosos premis del sector. L'any 2010, Catan es va començar a editar en català.