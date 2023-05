UManresa reivindica i posa en valor l'educació científica a l'etapa infantil amb un Congrés

Posar en contacte mestres i investigadors

La importància de la ciència en l'educació infantil

Competències, inclusió, formació de mestres i agenda 2030

Els estudis d'Educació de la Facultat de Ciències Socials d'organitzaran la primera edició d'un congrés internacional per abordar l'a les primeres edats. Amb el títol de Ciència des del néixer, el Congrés se celebrarà entre els dies 5 i 7 de juliol a les instal·lacions de la Universitat i comptarà amb la presència de dues ponents expertes en aquest àmbit: l'argentina, de la. Aquesta trobada internacional té com a finalitat reivindicar i posar en valor l'educació científica a les primeres edats i posar en contacte mestres i investigadors perquè intercanviïn coneixements i experiències. L'organització ha rebut una seixantena de contribucions, de les quals se n'han acceptat 59 que inclouen comunicacions, pòsters, taules rodones, tallers i presentacions d'experiències"Aquest és un congrés que és resultat de l'expertesa d'UManresa en aquest àmbit", ha explicat, directora del grau en. UManresa s'ha posicionat com a referent en aquest àmbit a nivell internacional gràcies a la posada en funcionament des de l'any 2016 del, un laboratori amb propostes d'experimentació i ciència adreçades a escolars que visiten anualment 15.000 nens i nenes de l'etapa infantil.La trobada internacional coincideix amb dos fets importants per a la universitat: la posada en funcionament de l', dedicat a la formació de mestres i a tots els serveis relacionats amb l'educació d'UManresa, i el final del projecte europeu, una iniciativa que lidera UManresa i que treballa per promoure i garantir una educació científica inclusiva. En aquest projecte europeu hi participen socis de vuit països europeus, la majoria dels quals són universitats.Un dels principals objectius del congrés és posar en contacte mestres que estan treballant temes de ciència a les aules amb els infants i investigadors. Pedreira explica que són dos àmbits als quals els costa relacionar-se, "dos mons queque en el congrés podran trobar-se i compartir coneixements i experiències a través de les comunicacions científiques i els tallers que es desenvoluparan". El congrés vol potenciar que el diàleg entre docents i investigadors es faci des de la igualtat, des de l'expertesa de cadascú, tenint en compte que tant pot aportar la investigació a la docència com el saber docent a la investigació.Un altre dels objectius del congrés és mostrar i donar a conèixer les darreressobre com ensenyar i aprendre ciència en l'etapa d'". Així, a banda de les prop de 60 aportacions que s'han fet al congrés en format de taules rodones, tallers, comunicacions i experiències, la trobada comptarà amb les conferències de dues expertes internacionals de reconegut prestigi internacional. D'una banda, la biòloga, doctora en educació i investigadora deld'Argentina, Melina Furman. Furman, professora associada de l'Escola d'Educació de la Universidad de San Andrés, investiga sobre l'ensenyament del pensament crític i curiós des de la primera infància fins a la universitat i sobre la formació docent en l'àrea de les ciències. La ponència que oferirà en el congrés duu per títol Enseñar distinto: invitar a los niños a la aventura del pensamiento. L'altra experta internacional que intervindrà en el congrés és Chris Siry, professora d'a la Universitat de Luxemburg. Està especialitzada en recerca en l'educació científica a les primeres edats i en els aspectes relacionats amb l'educació del professorat en ciència. La ponència que impartirà en el congrés es titula Ponència Creating structures for children's embodied engagement in science: the value of time and space for meaning-making.Els congressos de didàctica de la ciència donen un paper irrellevant a l'educació infantil i en els congressos d'educació dedicats a l'etapa infantil, les incursions a l'educació científica són insignificants. El congrés Ciència des del néixer es proposa acabar amb aquesta poca visibilitat a les iniciatives i accions de promoció de l'educació científica a les primeres edats. "Ens costa lligar les paraules ciència i educació infantil perquè l'imaginari que tenim de lano té res a veure amb els infants, però els nens i nenes fan ciència des del néixer donat que comencen a donar sentit a l'entorn des que neixen". explica Montserrat Pedreira. Amb el congrés, afegeix, "volem donar visibilitat a la ciència en aquesta etapa educativa". Si les mestres i docents aporten laa les aules, s'aconseguirà potenciar l'esperit natural investigador dels infants. Tot plegat ha de contribuir a una millor relació de la ciència amb la ciutadania i per això cal començar des de les primeres etapes educatives.Les línies temàtiques a l'entorn de les quals girarà el congrés s'han escollit tenint en compte la seva rellevància en l'educació científica en els primers anys. Aquests temes són lafins als 8 anys, amb especial atenció a les primeres edats (0-3); l'educació científica inclusiva per reflexionar sobre com aconseguir fer de la ciència un context afavoridor de la; la formació inicial i permanent del professorat per l'impacte en les noves educadores; i els reptes del futur que encara la societat amb l'