El debat organitzat per l'escola FEDAC de Manresa posa sobre la taula les propostes socials dels partits

El grau d'de l'deha organitzat aquest dilluns un debat electoral entre set dels deu alcaldables de la ciutat amb lescom a eix vertebrador. Organitzat íntegrament pels alumnes, el debat ha estat precedit per una taula rodona amb representants d'entitats delEls ad', Junts, Impulsem,, Fem Manresa, Ciutadans i Manresa En Comú Podem han anat exposant les seves propostes en un acte on també s'esperava als candidats de, però que no hi han assistit.L'alcalde republicàha destacat que "sent al govern, més que propostes, podem parlar d'accions que portem a terme, com els 6 milions que es destinen a polítiques socials", tot i que ha assegurat que li agradaria reforçar "les polítiques dedicades a la infància, adolescència i joventut".El candidat de, ha explicat la seva proposta sobre la Recepta Social Electrònica, tot i suavintzant-ne el discurs i no fent referència a la seva voluntat d'"evitar el frau" entre els usuaris, com quan en va fer la posada de llarg. L'alcaldable no ha deixat passar l'oportunitat de carregar sobre el govern quan li han preguntat sobre les diferències socials entre barris. "Més que la diferència entre barris, em preocupa la diferència de Manresa respecte d'altres ciutats mitjanes, ja que estem un 20% per sota de la mitjana catalana en renda per càpita", ha ventat, tot i que ràpidament s'ha trobar amb la resposta d'Aloy qui l'ha corregit amb dades a la mà per mostrar que la ciutat es troba per sobre de la mitjana., l'alcaldable d', ha explicat la seva proposta per "recuperar habitatges sense titularitat coneguda a través de la immetriculació" per posar els pisos "a disposició de l'emancipació de joves i per a temes socials". També ha advertit que, tot i que falten diners per a les polítiques socials, "en faltarien menys si no ens dediquessim a muntar i desmuntar projectes com amb les gàbies del Parc Vila Closes o no es perdessin com en el solar de les Saleses".El socialistaha proposat "millorar la dotació pressupostària destinada al personal de serveis socials i a millorar les instal·lacions que es troben en molt mal estat". Sobre el finançament de les polítiques socials ha carregat contra la Generalitat. "La Generalitat no ha fet els seus deures i no compleix amb les seves obligacions, a banda que l'Ajuntament té el focus mal enfocat", ha assenyalat, sense entrar en l'infrafinançament que reben els ajuntaments de l'Estat.deaposta per "ampliar el treball comunitari en educadors socials per fer prevenció i millorar la cohesió social". Per fer això calen més diners "però també voluntat política de totes les regidories ja que les polítiques socials són transversals".El candidat de, ha fet una aposta per a l'ocupació. "La millor manera de lluitar per la igualtat és reduir l'atur i que tothom pugui treballar" ha explicat. També ha apostat per un acompanyament "més llarg en el temps" a les persones migrades "per aconseguir una millor integració".Finalment,, de, ha raonat que "l'Ajuntament ha de liderar la coordinació d'esforços per a una Manresa inclusiva, amb acords amb les entitats i la participació dels veïns". Sobre les diferències socials entre barris, la candidata ha assegurat que la recepta "és coneguda, si s'inverteix en els barris més desafavorits, la renda puja i s'equilibra amb la resta".Després dels dos debats, els alumnes han fer una representació deper explicar en què consisteix la inclusió social.