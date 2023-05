El coreògraf català Pere Faura portarà dissabte al Kursaal l'espectacle «Rèquiem nocturn»

La sala gran delacollirà aquest dissabte, 13 de maig a les 8 del vespre, l'espectacle Rèquiem nocturn del coreògraf català, un muntatge amb escenes icòniques per homenatjar el director de cinema i coreògraf nord-americàAmb aquest espectacle, Pere Faura diu, i ho fa a través de l'univers artístic de Bob Fosse, gran expert en l', per crear un gran rèquiem festiu i ple de purpurina amb unde nou intèrprets, dos músics en directe i la col·laboració especial deL'any 1979 Bob Fosse va filmar All that jazz, unsobre la seva vida com a, que acaba retratant la seva possible mort. Prenent aquesta pel·lícula com a referent, però també la resta del llegat cinematogràfic de Bob Fosse, l'espectacle és un retrat autobiogràfic de l'autor i de la seva mort professional. Unper fer reflexionar sobre la vida de la dansa i la bellesa de la mort.Rèquiem nocturn es va estrenar el juliol del 2020 aldins delde Barcelona. Una producció dins el projectedel Mercat de les Flors, projecte amb col·laboració de la Fundació Banc de Sabadell, amb coproducció dei Grec Festival de Barcelona.Lestenen un preu de 20 euros (15 euros per a majors de 65 i 6 euros als menors de 30 anys o amb carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet