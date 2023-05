El Bages tindrà la primera cooperativa funerària de l'Estat per col·lectivitzar els enterraments

2018: de l'estancament a l'acció

"L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central va determinar que era possible crear una cooperativa funerària i ens van dir que seríem la primera de tot l'Estat espanyol"

Recer

"És un projecte estimulant, innovador i necessari que també contribuirà a evitar que es faci negoci amb la mort"

Dotze entitats implicades (de moment)

"La idea és que Recer entri en funcionament durant la tardor d'aquest any amb una base social d'unes 3.500 persones associades"



Acte de presentació i taula rodona d'aprofundiment

No recorda si Franco havia mort o li quedava poc temps, però el cas és que a mitjans dels anys 70, el manresàva ser un dels fundadors de l'(AVV) del que aleshores era el seu barri, el. Convençut deld'aquest tipus d'entitats, Heras va procurar, en la mesura que podia -"la feina m'absorbia molt", explica-, participar de les activitats que s'hi organitzaven. No va ser, però, fins que es va prejubilar -l'any 2005-, que va implicar-se més intensament en l'. Feia un parell d'anys que se n'havia anat a viure a, i és per això que va vincular-se a l'AVV d'aquella barriada deDurant els cinc primers anys, va ocupar el càrrec dei va responsabilitzar-se de la, un servei ambofert per diverses associacions de veïns de la ciutat, que el que busca és, per una banda, garantir uni dea les persones que s'hi associen i, de l'altra, posar en pràctica els valors deque caracteritzen les entitats veïnals.El funcionament no dista gaire del de les: qui en vol formar part ha deconcreta cada cert temps (cada entitat estableix el preu i els tempos de pagament com vol), i amb això se li assegura que el dia que traspassi, tindrà l', i que la família no haurà d'assumir els-tan feixucs quan s'acaba de perdre algú estimat- corresponents ali tot el que se'n deriva.Al començament de la seva creació, les vocalies: el nombre d'associats amb què contaven era considerable, i això permetia mantenir els. Tot va començar a canviar, però, a partir de la primera dècada del 2000, moment en què les associacions de veïns van detectar que perdien el pes i laque havien tingut anys enrere: "Durant els anys 70 i 80 aquest tipus d'entitats van ser claus per donar resposta a les, però amb el pas del temps han anatperquè ara hi ha moltes més maneres de vehicular les demandes", reflexiona, de l'Quan Josep Heras va agafar les regnes de la gestió de la vocalia d'enterraments de Les Escodines, l'any 2006, el nombre d'associats amb què contava era d'. "El que passava, però, era que el nombre de defuncions anuals -unes 22- era molt més elevat que la xifra de nous associats -entre quatre i cinc per any", explana. Aquesttambé van notar-lo altres AVV de la ciutat que, preocupades no només pel futur de la vocalia d'enterraments sinó també per l'del seu modus operandi, van decidir reunir-se per plantejar uni, així, vetllar per unLaper intentar buscar solucions va celebrar-se l'anyi va comptar amb representants de les AVV de Les Escodines i de les barriades de. "Va ser una època que, tot i la infinitat de trobades, va ser: les propostes que fèiem no acabaven de transcendir i les portes on trucàvem va resultar que no eren les adequades", memora Heras.Amb l'entrada, l'any 2018, dea la presidència de la), aquell estancament es va desencallar: "Vaig comprometre'm a ajudar-los amb el que calgués", diu. Després de veure els resultats de l'que va elaborar-los una consultora, "vam tenir clar que el primer que calia era explorar quinahavíem d'adquirir per poder seguir amb les vocalies".Desestimant la"vèiem que no complia amb els valors d'una entitat veïnal"-, van decidir posar-se en contacte amb l', que després d'estudiar el cas, van determinar que era possible crear una: "Ens van dir que seríem", apunta Heras.Delsque actualment hi ha a Manresa,i, d'aquests,. Quan el projecte de fundar una cooperativa funerària es va posar en marxa (l'any 2019), van sumar-se, a les quatre AVV impulsores de la iniciativa, quatre barris més: el de la, el del, el de lai el del. Tots ells, igual que la resta que ja hi eren des de bon començament, van fer unaen concepte de despeses."Durant aquest primer període, des de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ens van posar en contacte amb, dues cooperatives que ens van ajudar molt a entendreun cop ens establíssim com a tal", detalla Heras.Uns mesos més tard va entrar a l'equip la cooperativa, encarregada "de tot allò referent a lai a la", comenta Genoveva Gorchs. Va ser en el marc d'aquesta incorporació que el grup motor va decidir el disseny del; com s'organitzarien pel que fa a latant a xarxes com a mitjans, i, evidentment, quintindria el nou ens: es diriaRecer funcionarà com aperquè la manera de participar-hi dels associats serà amb el pagament dels enterraments de les persones que es morin. A més, també comptarà amb unaque "ens ajudarà aun servei que fins ara havíem entomat els voluntaris de cada barri", exposa Gorchs, tot afegint que "poder contractar una persona ens permetrà, a les entitats veïnals, desofegar-nos una mica dei fer el que realment tenim vocació de fer, que ési teniramb la gent".L'any passat, Recer va rebre una subvenció dede la Generalitat de Catalunya en el marc del programade promoció de l'i creació de. Aquesta bona notícia va animara enfilar-se al projecte. I el més curiós de tot és que totes elles són. Es tracta de les associacions veïnals deI és que tal com explica l'equip matriu de Recer, la idea és que la cooperativai, si s'escau, de la comarca. "Es tracta d'un projecteque no només donarà continuïtat a les vocalies d'enterraments i assegurarà la supervivència de les entitats veïnals, sinó que també contribuirà a", assenyala Gorchs.És important assenyalar, però, que. De fet, tal com especifica Toni Erro, "en aquests moments encara no hi ha cap barri que en formi part". Però temps al temps.La idea és que Recer entri en funcionament durant la tardor d'aquest any. Segons expliquen Gorchs, Heras i Erro, "l'ideal seria, amb un potencial d'" a mitjà termini."Amb la professionalització de les vocalies d'enterraments aconseguirem ferper incrementar el nombre de socis icom Ocaso o Santa Lucía", celebren.Amb la voluntat d'explicar a la ciutadania què és i com funcionarà Recer, la FAVM ha organitzat, per aquest, undel projecte, que comptarà amb la presència de representants de les diverses associacions veïnals implicades, així com també de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. L'acte,i d'entrada lliure, tindrà lloc a l'auditori de l'i començarà a lesAixí mateix, el, i en el marc dels actes de la Festa del Riu de Manresa, se celebrarà la taula rodona, amb les intervencions de(de l'associació Som Provisionals); de(exregidor de l'Ajuntament de Manresa i exconseller comarcal), i de Genoveva Gorchs i Josep Heras. L'acte arrencarà a lesi es durà a terme al