El nou eix viari de Junts a Manresa preveu derruir la caserna de la Guàrdia Civil per fer‑hi una rotonda

La transformació urbanística deque va anunciar l'alcaldable dea la capital del Bages,, per articular la ciutat amb "avingudes arbrades, amb les voreres amples i ben il·luminades" comportarà necessàriament l'enderrocament de la, a l'inici de la carretera de Cardona, per fer-hi unaque articuli el dens trànsit d'aquella entrada a la ciutat, amb el que arribi a través del pont que unirà el colze viari actual amb la zona del Congost i el posterior enllaç amb Sant Joan de Vilatorrada i la C-25, segons ha explicat el candidat a. Actualment a l'antiga comandància de Manresa hi viuen una vintena llarga de famílies de l'institut armat. Bacardit va presentar el passat mes de març el projecte urbanístic per a la ciutat que la seva formació tirarà endavant "si els ciutadans ens fan confiança", que convertirà lesen "avingudes arbrades, amb les voreres amples i ben il·luminades", i que unirà l'enllaç amb la C-25 aamb el terme dea l'entrada del polígon de Sant Isidre. El projecte va ser batejat com a Avinguda Central de Manresa (ACM).La intervenció urbanística inclouria el desenvolupament total del, la reubicació de l'estació de Rodalies darrere del pavelló "d'un" i la creació d'un edifici firal a cavall del polígon i la zona esportiva que substituiria l'actual Palau Firal.Tal i com va explicar llavors el candidat, aquesta reordenació del Congost també inclouria un"que donaria servei a la pròpia zona esportiva i a l'estació de la Renfe, i que permetria l'accés a la ciutat per unpensat per a transport públic i per a vianants".Precisament aquest pont nou a tirada de la carretera de Cardona obligaria a la construcció d'un sistema dede la ciutat, tant cap a la C-55 com cap al Congost, i seria en forma de rotonda que ocuparia part de la finca on actualment hi ha la caserna. "La resta de la finca es reordenaria en zona verda i equipaments, per integrar-ho al barri", ha comentat.L'anomenadapretén actuar en la unió de Sant Joan de Vilatorrada amb el polígon de Sant Fruitós "endreçant" les quatre carreteres principals de la ciutat, o sigui, les carreteres de Cardona, de Vic, de Santpedor i del Pont de Vilomara, i amb una nova línia d'autobusos urbans que uniria els dos municipis a través de Manresa amb una alta freqüència de pas "que farà realitat aquesta conurbació urbana de Manresa i farà que l'avinguda tingui caràcter supramunicipal".Precisament, aquest mateix dilluns, ERC i Fem Manresa anunciaven, per separat, la seva voluntat de convertir la caserna en habitatges per a joves i famílies vulnerables