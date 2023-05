El grup de teatre Cúspicus estrena amb èxit un musical inclusiu que reivindica el dret a ser diferent

"Nosaltres no som diferents, nosaltres marquem la diferència". Aquest ha estat el missatge de la nova proposta del grup de teatre inclusiu, promogut per, programa de la, i que s’ha estrenat aquest dilluns al matí a la. El grup de teatre l’integren persones de diferents col·lectius, entre elles algunes que participen activament al Club Social Mosaic, un recurs que busca millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes demitjançant la socialització, la gestió autònoma del temps de lleure i la participació activa a la comunitat.Sobre l’escenari hi han pujat persones ambque han posat de manifest que la diferència és riquesa i que només canviant la nostra mirada podrem lluitar contra els prejudicis i els estigmes que hi ha a la societat. L’espectacle posa sobre la taula les dificultats amb què es troben les persones que són diferents i revindica el dret que té cadascú a ser com és, sense etiquetes. Un missatge a favor de la tolerància i la convivència que ha rebut una forta ovació per part del públic assistent.A la platea hi havia, entre altres, alumnes dels cicles de grau superior d’Integració Social i Animació Sociocultural de l’, que durant dos mesos han fet classe de teatre amb el grup Cúspicus i han pogut participar d’aquesta manera en el procés de creació de l’espectacle. Una experiència de col·laboració que ha suposat un enriquiment personal tant dels membres del grup de teatre com dels alumnes, i que es preveu que tingui continuïtat.