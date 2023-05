El portal educatiu de Memòria.cat publica una guia didàctica sobre l'escola a la República

El portal educatiu de Memoria.cat/edu , ha publicat una nova proposta didàctica, L'escola durant la República: ensenyar a pensar . Va adreçada a l'alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat. Explica com era l'ensenyament a Catalunya durant lai es compara amb l'etapa anterior de lai amb la posterior, la. També es fa una connexió amb l'escola actual.L'activitat es pot portar a terme com una ampliació del contingut de, però també es pot realitzar en el marc d'un treball per a projectes més generals.