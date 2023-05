El Rotary organitza un sopar solidari a benefici de Càritas Manresa

Sota el títol Passat, present i futur dels vins del Bages, elorganitza un sopar solidari en benefici deManresa. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de lai el patrocini de diferents empreses del territori, tindrà lloc el divendres 12 de maig alde Rajadell. Els fons que es recaptin es destinaran al projecte de restauració del patrimoni de pedra seca al Bages que té en marxa Càritas Manresa per tal de facilitar la integració laboral de persones enL'esdeveniment, que està obert a tothom, començarà a 2/4 de 9 del vespre. Tindrà com a cellers col·laboradors. Les persones interessades en assistir-hi cal que s'inscriguin escrivint un correu electrònic a info@rotarymanresabages.org o a través dels telèfons 637 202 174 i 699 936 669. El preu és de 65 euros.Gràcies a la col·laboració, Càritas Manresa i la DO Pla de Bages podran donar continuïtat a la restauració dea la comarca, unes estructures molt singulars que són testimoni de la important activitat vitivinícola que ha tingut des de fa segles el nostre territori. A la vegada, el projecte facilita lade persones en risc d'exclusió social.