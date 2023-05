El grup de teatre Cúspicus, promogut per Mosaic, estrena dilluns un muntatge a la sala Els Carlins

Generar vincles amb l'entorn

El grup de teatre inclusiu, promogut per(programa de laa Manresa) estrenarà dilluns vinent un nou muntatge a la. Serà a les 11 del matí i és obert al públic, amb l'entrada a un preu de 3 euros. A la representació hi assistiran els alumnes dels cicles de grau superior d'de l', que han participat en el procés de creació.Aquest curs, Mosaic i l'institut Guillem Catà han posat en marxa un projecte pilot que ha permès que durant dos mesos un grup d'alumnes de l'institut fesamb el grup Cúspicus. D'aquesta manera, han pogut participar en la creació de l'espectacle i beneficiar-se de l'enriquiment personal que ha suposat aquesta experiència. La voluntat ésa aquest projecte i estrènyer la col·laboració entre Mosaic i l'institut.L'espectacle es titula The musical different i és una obra deen format musical que pretén mostrar la realitat que viuen algunes persones que pateixen qualsevol tipus d'exclusió social. Es tracta d'un projecte que vol trencar estereotips i barreres, fomentar l'esperit crític i treure les etiquetes. Seguint amb aquesta idea, serà una obra inclusiva, ja que l'institut Guillem Catà proporcionarà una traductora per a persones amb discapacitat auditiva.El grup de teatre Cúspicus és una de les activitats del, que treballa per afavorir que les persones ateses generin vincles amb el seu entorn, de manera que s'aconsegueixi una millora del seu sentiment d'identitat ii un enfortiment de la seva. Les activitats que s'organitzen dins del Club Social busquen millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes demitjançant la socialització, la gestió autònoma del temps de lleure i la participació activa a la comunitat.