Comencen els actes de commemoració dels 25 anys de la Lliga ACB del TDK Manresa

Dijous dia 4 de maig a les 18.30h, al pati del Teatre Kursaal

Diumenge 7 de maig de les 16.00h a les 19.00h, a Crist Rei

Diumenge 7 de maig a les 18.30h, al Nou Congost

A la mitja part del Baxi Manresa - Valencia Basket

Comença una setmana especial per al. Es commemoren els 25 anys de la consecució de la Lliga ACB per part del. Diumenge es reunirà l'equip i es farà un homenatge durant el partit davant elperò els actes començaran aquest dijous amb una taula rodona, a 2/4 de 7 de la tarda al pati del teatre Kursaal.Diverses cites ineludibles per als aficionats del Bàsquet Manresa campió dede la temporada 1997-98. Pràcticament tots els jugadors i l'staff tècnic de la plantilla es reuniran a Manresa per celebrar el quart de segle d'una gesta històrica. Aquests són els actes de celebració preparats per a aquesta setmana:: Una gesta per recordar. Conduïda pel periodista Carles Jódar i amb la presència de directius, staff tècnic i jugadors de la plantilla com Valentí Junyent, Joan Creus, Jordi Singla, Paco Vázquez, Román Montañez, Xevi Rodríguez i Joan Ramon Tarragó. També hi seran periodistes com Txema González, Xavier Prunés, Ernest Macià o Joan Antoni Casanovas.. Hi haurà espectacle, els aficionats es podran fer fotos amb el trofeu de lliga, vídeos del partit definitiu que va proclamar el Bàsquet Manresa campió i parlaments dels protagonistes. Serà el moment de poder tornar a veure de prop jugadors com Chus Lázaro, Joan ‘Chichi' Creus, Bryan Sallier, Paco Vázquez, Derrick Alston, Quique Moraga, Román Montañez i el capità Jordi Singla. També hi haurà bona part de l'staff tècnic.Arribada de l'equip del 1998 alamb el nou bus del Baxi Manresa que es presentarà a final d'aquesta setmana. Els aficionats podran rebre els herois del 1998 a l'esplanada de davant del Nou Congost per poder-los veure de prop i saludar-los.. El públic del Nou Congost podrà tornar a veure sobre el parquet els components de la plantilla, que rebran de nou el caliu del pavelló i rebran un obsequi per part del club.