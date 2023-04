El CE Manresa, a una golejada de garantir‑se la promoció d'ascens

Elen podria tenir prou amben les dues jornades que queden a Segona RFEF per garantir-se la cinquena plaça de la taula, l'última que dona dret a jugar la, després que l'hagi perdut a casa contra lai elhagi empatat al camp de l', aquest diumenge a la tarda. La victòria dels homes de Ferran Costa al camp de l'Espanyol B val el seu pes en or Un cop completada la 32a jornada, i a dues de finalitzar la fase regular,s'han quedat a tres punts del CE Manresa, i l'Hércules a cinc. Els alacantins tenen molt poques possibilitats d'accedir a la cinquena plaça. Una punts de Manresa, Terrassa i Saguntino beneficiaria als homes de Ferran Costa. Un empat només amb el Terrassa, també.L'únic empat a punts que no beneficia directament alsseria amb els de Sagunt. En aquest cas, l'average es troba empatat i decidiria la. Curiosament, en aquests momentsen tots dos equips, tot i que els de Ferran Costa n'han anotat tres més (que és el següent element de desempat).Així, doncs, el CE Manresa no només hauria d'intentar guanyar un dels dos partits que li queden, sinó fer-ho amb la. Tot plegat, però, comptant que l'Atlético Saguntino no deixi escapar cap punt, i li queda per jugar contra l'Hércules i el