Un santvicentí de 52 anys mor en caure durant una travessa de muntanya a Espot

Un home de 52 anys ha mort i una dona de 56 ha resultat ferida de gravetat aquest diumenge en caure durant unaa Espot (Pallars sobirà). Segons han informat elsde la Generalitat, l'accident ha tingut lloc alquan, segons testimonis que han trucat als serveis d'emergències, una parella ha caigut per una. La dona s'ha precipitat uns 250 metres mentre que l'home ha estat arrossegat des de més alçària. La parella és veïna deL'avís s'ha rebut a les 12.56 hores i ha activat dues unitats del(GRAE) dels Bombers amb un helicòpter i un equip sanitari, així com quatre dotacions terrestres. El(SEM), que hi ha destinat cinc unitats i un helicòpter, ha traslladat la ferida a l'Hospital de Sabadell amb diversos traumatismes.