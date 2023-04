El CE Manresa reivindica la seva candidatura a l'ascens al camp de l'Espanyol B (1‑2)

No és cap secret que des de mitja temporada fins ara elestà essent més efectiu com a visitant que com a local. Tampoc no cal buscar tres peus al gat si ens trobem que una setmana després de la gerra d'aigua freda que va significar la derrota contra l'AE Prat al Congost, arriba una històrica victòria al camp de l', un equip al que no havia derrotat mai. Una victòria que a més s'ha fonamentat en un gran partit dels blanc-i-vermells davant d'un dels equips més potents del grup.El partit, però, s'ha posat de seguida d'esquenes del CE Manresa. Al minut 10 elss'avançaven en el marcador gràcies al gol de. Lluny d'arronsar-se, i amb el mateix orgull que ha demostrat durant tota la temporada, els homes des'han apoderat de la pilota tot i que inicialment ha estat sense profunditat.La jugada clau ha arribat al fil del descans. Al minut 45,fa penal a l'àrea dels locals i rep la segona targeta groga. El jugador blanc-i-blau ha de deixar el camp expulsat, ianota el gol de l'empat.El domini manresà ha continuat a la tornada de vestidors, encara més jugant amb un home més. Als 12 minuts de la represa,remata de cap al pal. Al 65,, que acabava d'entrar al camp, xuta fora fregant al pal. Si l'entrada al camp de Javi López ha estat a punt de convertir-se en gol, el canvi al 71 amb la incorporació deseria definitiva.Al minut 75 era Noah qui rematava a tocar del pal. El CE Manresa estava bolcat sobre la porteria de l'Espanyol B, però als minuts anaven passant i semblava que els de Ferran Costa s'haurien d'. Però no ha estat així. com a la primera volta , el CE Manresa ha marcat en temps afegit i ha desfermat l'eufòria. Toni Larrosa ha fet el gol que mantindrà l'equip en la lluita per l'ascens.El CE Manresa suma tres punts vitals per posar-se en promoció a l'espera del que faci l'al camp delaquest mateix dissabte, però no dona opció als equips que arriben per darrere.