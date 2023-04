El Baxi Manresa es posa al dia visitant el Casademont Saragossa

Elrecupera contra el(dimecres, 21.30h. Movistar Deportes 2) el partit que va haver d'ajornar per la disputa del play-off de quarts de final de la. Els bagencs saben que passi el que passi tornaran de terres aragoneses fora de la zona de descens. Però una victòria situaria la permanència a laa tocar de dits i permetria atrapar l'equip aragonès que, a hores d'ara, té una victòria més que el Baxi Manresa.comptarà amb tots els jugadors de la plantilla a la seva disposició.han exposat el seu punt de vista abans de viatjar cap a la capital aragonesa. El pivot lituà destaca la competitivitat del Casademont Saragossa i recorda que aquest equip ha estat capaç de derrotar rivals com el Barça. No obstant, aquestes bones dades no espanten Geben i espera que "siguem competitius i puguem tornar de Saragossa amb la victòria". La bona forma i la compenetració cada dia més gran entre els jugadors són aspecte que el pivot del Baxi Manresa destaca com a fet positiu. ". Estem concentrats i esperem guanyar més partits fins a final de temporada", ha afegit Geben.Ferrari també creu que el Baxi Manresa arriba en un bon moment i que l'equip està "jugant bé". El base italoamericà destaca del Casademont Saragossa el col·lectiu. "Té una gran quantitat de. El partit que tots dos equips van jugarà a la primera volta i que va acabar amb victòria aragonesa (65-72) no és una referència que ningú tingui massa en compte. "Tots els partits són diferents. I més a final de temporada", ha declarat el director de joc del conjunt manresà.El Casademont Saragossa és un equip que respira mínimament tranquil. Els bons resultats de les darreres setmanes l'han situati té a prop seguir una temporada més a la Lliga Endesa. Els aragonesos han basat la seva posició jugant com a locals. Alhi han perdut enguany Barça, Madrid, València Bàsquet i Gran Canaria. Aquest bon bagatge no li permetrà lluitar per ser al play-off però demostra que és un equip no gens fàcil de batre. A més, el Casademont Saragossa voldrà oferir una bona imatge davant els seus seguidors en els pocs partits que queden fins a final de temporada.té dubtes en el seu equip. Jugadors com Justinian Jessup, Lucas Langarita i el joveníssim Aday Mara són dubtes per enfrontar-se al Baxi Manresa. En canvi, Fisac podrà comptar amb Tryggvi Hlinason, Howard Sant-Roos i Christian Mekowulu. Tots tres són importants en l'esquema de joc del seu equip.Antonio Conde, Jorge Martínez i Arnau Padrós arbitraran el partit.