Dol a Sant Fruitós per la mort de dos veïns del municipi en un accident de quad

L'Ajuntament deha organitzat aquest dilluns a la tarda una concentració i unper donardels dos veïns del municipi que van perdre la vida diumenge en un accident de quad . Tal i com ha avançat, les víctimes són oncle i nebot, de 30 i 12 anys respectivament. Un centenar llarg de persones s'han apropat fins a la plaça de la Vila aquest dilluns a les sis de la tarda perde les víctimes, que han volgut agrair la presència de tanta gent. Els fets van tenir lloc en una zona boscosa a prop dequan el quad es va precipitar per un barranc al, al terme municipal de Talamanca.d'escola han volgut mostrar el seu suport als familiars de les dues víctimes de l'accident de quad. La concentració ha arrencat a les sis de la tarda i s'ha fet un emotiu minut de silenci en record a les dues víctimes mortals, el conductor i l'acompanyat del quad, que eren oncle i nebot. Tots dos eren veïns de Sant Fruitós de Bages.En un comunicat, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haaquestes dues pèrdues i ha volgut traslladar la seva voluntat "d'acompanyar a tot el seu entorn en aquests moments tants difícils".L'avís de l'accident va arribar pocs minuts després d'1/4 de 8 del vespre. Les dues víctimes es trobaven en unai, quan hi van poder arribar, lava certificar la seva mort. Arran de l'accident, es van activar vuit dotacions delsi sis de terrestres dels, així com dos helicòpters i personal delsd'Olot i Cerdanyola del Vallès. També hi van acudir tres unitats del, l'helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.