Satisfacció majúscula de llibreters i floristes manresans en un Sant Jordi primaveral i inundat de gent

Una jornada familiar i amb les terrasses plenes

Elmanresà ha estat tot un. Així ho han assegurat aelsque des de primera hora del matí han començat a ocupar el primer i el segon tram deli laper a col·locar-hi les parades amb els seus productes. I no només ells:també han coincidit a valorar "molt positivament" la Diada d'enguany, que no ha parat de rebredurant tota la jornada.El-es veien moltes mànigues curtes i ulleres de sol- i el fet que aquest any la popular festivitat hagi caigut en, ha estat clau perquè els carrers del centre de la capital bagenca no s'hagin buidat ni un moment, i, en conseqüència, que els venedors no hagin parat de. "L'any passat vam vendre prop de 12.000 roses; aquest any calculem que ens mourem", assegurava Cristina López, del, que atribuïa aquest augment de vendes al bon temps i a la tornada a la normalitat després dels anys dei d'un Sant Jordi 2022 passat per aigua.En una mateixa línia s'expressaven des de la floristeria, que han destacat l'afluència de: "Això de visitar altres ciutats en dies com aquest, agrada, generalment, i com que avui és festiu, ens han vingut clients de Terrassa, Esparreguera i fins i tot de Barcelona".Des del, el volum de roses que han venut "al dels altres anys", comentava el seu propietari, Joan Serra, que afegia: "El que sí que hem detectat ha estat una tendència general a comprar", com ara els rosers pitiminí. "Podríem dir que les vendes han estat més o menys les mateixes però la", ha conclòs."Ha anat molt i molt bé", somreia Cristina Blesa, de la, ubicada al carrer del Born: "No ha parat de passar gent en tot el dia, sobretot famílies, però la veritat és que no hem tingut la sensació de col·lapse en cap moment", afegia.Les parades de llibres del Passeig, però, sí que han viscut moments d'atapeïment majúscul: "Hi ha hagut estones en què no hi cabia ni una agulla, i les aglomeracions han estat notables", ha exposat Toni Daura, de la, tot constatant la "" del dia del llibre i la rosa entre la ciutadania: "i sempre respon, sigui diumenge o entre setmana i faci sol o plogui".Des de l'editoriali de la llibreria, els seus responsables -Josep Antoni Serra i Miquel Sanchís, respectivament- han apuntat que "". De fet, ha subratllat Serra, "sempre que la Diada ha caigut en diumenge,". En el cas de la Papasseit (i a falta de tenir les dades exactes), Sanchís ha calculat que, respecte l'any passat, aquest 2023 "hem venut uns dos-cents llibres més".Al sol, a la calor i a les ganes d'estar a l'aire lliure s'hi han afegit lestant del Passeig com de la Sant Domènec, plenes de gom a gom tant a l'hora del vermut com al llarg de tota la tarda.Tot plegat, en una jornada en què els llibres més venuts han estat els que ja es preveia:, de Gemma Ruiz Palà;, de Xavier Bosch;, d'Andreu Claret, i, de Txell Feixas.