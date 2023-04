La Salle S. Gol es veu superat a casa pel cuer CB Castellar (65-70)

Més bàsquet

ha caigut derrotat aquest dissabte a casa contra el cuer,, 65-70, i ha perdut l'oportunitat de distanciar-se del Terra Endins CB Vilatorrada, que també ha perdut , en la lluita que mantenen per evitar la plaça deque, inevitablement, ocuparà un dels dos equips delTot i que fins dissabte els del Vallès ocupaven la darrera posició a la taula, tres victòries consecutives, la darrera aquesta de Manresa, els han permès entrar en la lluita per. Per contra, els manresans acumulenDesprés d'unsper tots dos equips, amb parcials de 12-19 i 14-9, a la tornada des dels vestidors semblava que els locals havien agafat lesquan es posaven 37-28 després d'un parcial 11-0. Els visitants, però, els han tornat el parcial de seguida i han igualat a 39. A partir d'aquí, el desencert manresà ha portat el Castellar a la seva màxima renda, 46-59, ja entrats en el. Tots els intents dels bagencs per acostar-se en el marcador han resultat infructuosos i han acabat cedint el partit 65-70.ha estat el màxim anotador col·legial, amb 15 punts. La propera jornada es disputarà una la pista del Terra Endins CB Vilatorrada que pot ser molt important per decidir quin dels dos equips jugarà la promoció de descens. Caldrà esperar dues setmanes, fins el 6 de maig a les 8 del vespre.